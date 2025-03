Bayer bleiben die juristischen Probleme in den USA erhalten. Jetzt hat ein Gericht in Georgia den Konzern zu einer Strafe von 2 Milliarden Euro verurteilt. Dies ist eine der höchsten Strafen, die Bayer im Rahmen der vielfältigen Glyphosat-Krebs-Prozesse erhalten hat. Bayer will dagegen in Berufung gehen. Bisher hat Bayer rund 10 Milliarden ...

