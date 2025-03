DAX & Bitcoin starten stark - aber hält das? Aktien der Woche (Nvidia, Boeing, Nike, GameStop,...)

Anzeige / Werbung

Dennoch startete der Deutsche Leitindex stark in die neue Woche und sprang direkt am Morgen über 23.100 Punkte. Während des Interviews rutschte der Index jedoch wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 23.000 Punkten und zeigt hier auf, dass auch einen Tag nach dem Verfall am Terminmarkt der Index diese Marke umspielt. Ähnlich schaut es vorbörslich bei den US-Futures auf, die teilweise sehr starke Aufschläge zeigen. Der Dow Jones wird rund 300 Punkte fester gesehen und der Nasdaq notiert im Umfeld der runden 20.000er-Marke, was einem neuem Mehrwochenhoch entspricht.

Rekorde gab es eher im Goldpreis zu sehen, der erstmals über 3.000 US-Dollar aus dem Wochenhandel ging. Steigende Inflationserwartungen in den USA und nachgebende Wirtschaftsausblicke leiten das Kapital nun wieder vermehrt an den "sicheren Hafen" des Edelmetalls. Letztlich aber auch weg von spekulativen Assets wie dem Bitcoin, der weiter seitwärts notiert und ebenfalls in der Analyse heute berücksichtigt wird.

Nach einem Blick auf die weitere Zinserwartung in den USA und der jeweiligen Kursentwicklung der genannten Underlyings im Tool des NanoTrader widmeten wir uns einzelnen Aktien zu.

Im zweiten Teil des Videos gab es daher wieder die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street zu sehen. Wir starteten mit dem App-Anbieter Applovin, der zwar der Wochengewinner im Nasdaq war, doch technisch nur eine Gegenreaktion auf die Verluste zuvor zeigte. Zwei Hedgefonds zweifelten an, dass mit dem Einsatz von KI wirklich der Nutzen aller Abonnenten erhöht wird und deuteten zudem an, dass unethische Verhaltensweisen mit der KI-Implementierung in Chats durchgeführt werden könnten. Die aktuelle Korrektur im Aktienkurs ist jedoch noch überschaubar und über die Gerüchte hinweg ist nichts bestätigt.

Bei Boeing, dem Dow Jones Gewinner der Woche, ist jedoch ein milliardenschwerer Auftrag der US-Regierung bestätigt worden. Der F-47 Kampfjet soll über mehrere Jahrzehnte produziert werden und damit wieder Vertrauen der Regierung in den zuletzt eher negativ in den Schlagzeilen vertretenen Konzern bringen. Donald Trump erläuterte dies persönlich, ohne genaue Umsatzzahlen zu nennen. Doch wir haben tiefer recherchiert...

Nvidia hatte trotz der Vorstellung neuer Produkte in der Vorwoche kein Plus erreichen können. Auch hier sind Shortseller aktiv, denn das Chartbild gilt als angeschlagen. Weitaus schlimmer sieht es bei Nike aus. Der Weltmarktführer bei Sportschuhen hat zwar weitere Produkte in der Pipeline und den Sparkurs der letzten Quartals fortgesetzt, doch weiter mit schwindenden Umsätzen zu kämpfen. Insbesondere im wichtigen Markt China gingen diese im letzten Quartal um 17 Prozent zurück. Anleger:innen müssen sich auch im nun aktuellen Quartal auf weiteren Margendruck und den Fokus des Verkaufs alter Modelle aus dem Lager einrichten, bevor der Turnaround gelingen mag. Entsprechend schwach waren die Aktien am Freitag und vollzogen ein neues Mehrjahrestief.

Den jüngsten Aufsteiger in den Dow Jones, die Aktien von Sherwin-Williams, schauten wir uns auch mit aktuellen Daten und Chartbild genauer an, bevor wir dann weitere Aktienanalysen nach dem offiziellen Teil aus der Community besprachen.

