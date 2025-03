New York - Die wichtigsten US-Indizes haben am Montag an ihren Erholungsversuch aus der vergangenen Woche angeknüpft. Die Anleger hoffen, dass die nächste Runde der von Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle gezielter und auch massvoller ausfallen könnte als bisher befürchtet. «Der Ton scheint sich zu ändern, - von einem breit angelegten Trommelfeuer hin zu einem gezielteren, wechselseitigen Gefüge», kommentierte Stephen Innes, Managing Partner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...