DJ PTA-Adhoc: ABO Kraft & Wärme AG: Verfehlen der Prognose 2024 für das Konzernergebnis

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wiesbaden (pta/24.03.2025/15:15) - Das Portfoliomanagement der ABO Kraft & Wärme AG hat den Vorstand heute darüber informiert, dass der Konzern das für das Geschäftsjahr 2024 prognostizierte Ergebnis verfehlen wird. Am 18. Dezember 2024 hatte die Gesellschaft per Adhoc-Meldung veröffentlicht, dass sie einen Konzernfehlbetrag in Höhe von bis zu 3,9 Millionen Euro erwartet.

Bei den laufenden Arbeiten zur Erstellung des Konzernabschlusses haben sich neue Erkenntnisse ergeben. In mehreren Tochtergesellschaften wurden hiernach im Geschäftsjahr 2024 die kalkulierten Kosten überschritten. Zudem sind Erträge zum Teil nicht im erwarteten Umfang erwirtschaftet worden. Insgesamt rechnet der Vorstand nunmehr mit einem Konzernfehlbetrag von bis zu 5,2 Millionen Euro.

ABO Kraft &Wärme AG

Der Vorstand

(Ende)

ISIN(s): DE000A12UNN4 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

