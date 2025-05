ABO Kraft & Wärme wird die Börsennotierung an der Düsseldorfer Börse zum 30. Juli 2025 einstellen. Die Analysten von mwb research haben die Aktie im Februar aufgrund der damit einhergehenden eingeschränkten Liquidität und geringeren Transparenz herabgestuft. Die Hamburger Börse hat jedoch auf Wunsch von Investoren beschlossen, den Handel der Aktien fortzusetzen, so dass auch nach einem Delisting in Düsseldorf eine gewisse Liquidität für die Anleger erhalten bleibt. Unabhängig davon gab ABO Kraft & Wärme die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 24 bekannt. Der Umsatz von EUR 14,7 Mio. lag im Rahmen der Erwartungen und stieg im Jahresvergleich um 54%, was auf die Gaseinspeisung und die Übernahme des Portfolios in Brandenburg zurückzuführen ist. Der Nettoverlust in Höhe von 5,2 Mio. EUR entsprach der Prognose, wobei die Verluste durch Abschreibungen auf Forderungen gegen die insolvente Landwärme, höhere Instandhaltungskosten und höhere Substratkosten verursacht wurden. Für das Geschäftsjahr 25 wird ein stagnierender Umsatz, ein leicht positives EBITDA und ein Nettoverlust von 3-4 Mio. EUR erwartet. Angesichts der nun gesicherten Handelbarkeit in Hamburg und des langfristigen Potenzials im Biogasbereich stufen die Analysten die Aktie auf Spek. KAUFEN hoch mit einem neuen Kursziel von EUR 1,15 (alt: EUR 0,80). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ABO%20Kraft%20&%20W%C3%A4rme%20AG





© 2025 AlsterResearch