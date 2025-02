Der Vorstand der Abo Kraft & Wärme hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Notierung der Aktien im Freiverkehr der Börse Düsseldorf zum 30.07.2025 zu beenden, ohne eine Anschlussnotierung an einer anderen Börse zu planen. Der Handel wird ab August voraussichtlich stark eingeschränkt, da eine theoretisch mögliche Weiterführung des Handels durch die Börse Hamburg aufgrund der geringen Marktkapitalisierung und Liquidität als unwahrscheinlich gilt. Selbst bei einer Fortführung in Hamburg wären geringe Handelsvolumina und hohe Volatilität zu erwarten. Zudem entfallen nach dem Delisting die Transparenz- und Publizitätspflichten, sodass Anleger schlechter informiert sind. Aufgrund dieser Nachteile empfehlen mwb researchs Analysten die Aktie zu Verkaufen, da der von den Analysten ermittelte faire Wert (EUR 1,60) nach dem Delisting kaum noch relevant ist. Ein Halten der Aktie kommt nur für Anleger in Betracht, die bereit sind, die erheblichen Einschränkungen nach einem Delisting in Kauf zu nehmen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ABO%20Kraft%20&%20W%C3%A4rme%20AG