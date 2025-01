DJ PTA-Adhoc: ABO Kraft & Wärme AG: Vorstand beschließt Kündigung der Einbeziehung der Aktien im Freiverkehr (Delisting)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wiesbaden (pta/31.01.2025/16:15) - Der Vorstand der ABO Kraft & Wärme AG (die "Gesellschaft") hat heute unter Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf gemäß § 7 der Geschäftsbedingungen der BÖAG Börsen AG für den Freiverkehr an der Börse Düsseldorfzu kündigen (sog. Delisting). Der Vorstand der Gesellschaft hat heute ein entsprechendes Kündigungsschreiben an die Deutsche Börse AG gesendet.

Mit Ablauf der Kündigungsfrist von sechs Monaten und damit voraussichtlich am 30.07.2025 wird der Handel von Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr der Börse Düsseldorf eingestellt. Bis zum Ablauf der Sechsmonatsfrist haben die Aktionäre der Gesellschaft weiterhin die Möglichkeit, ihre Aktien im Freiverkehr der Börse Düsseldorf zu handeln. Die Aktien der Gesellschaft werden nach Beendigung der Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf nicht mehr auf Veranlassung der Gesellschaft an einer anderen Börse gehandelt werden.

ABO Kraft &Wärme AG

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: ABO Kraft & Wärme AG Adresse: Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden Land: Deutschland Ansprechpartner: Jörg Frensch Tel.: 0611 95009122 E-Mail: joerg.frensch@abo-kuw.de Website: www.abo-kuw.de

ISIN(s): DE000A12UNN4 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

