USD/JPY stieg leicht an. Die Daten und die BoJ-Politik könnten vorerst in den Hintergrund treten, da sich der Fokus auf Trumps Gegenzölle am 2. April verlagert. Das Paar wurde zuletzt bei 149,65 gehandelt, so die OCBC-FX-Analysten Frances Cheung und Christopher Wong. Leichtes Erholungsrisiko in nächster Zeit nicht ausgeschlossen "Zuvor hatte Trump ...

