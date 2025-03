EUR/GBP ist in der vergangenen Woche nach einer leicht hawkischen BoE-Sitzung und einer breiteren Auflösung von EUR-Longpositionen wieder unter 0,840 gefallen, so Francesco Pesole, FX-Analyst bei ING. Aufwärtsrisiken für EUR/GBP, die über die jüngsten Höchststände von 0,845 hinausgehen "EUR/GBP ist in der vergangenen Woche aufgrund einer leicht hawkischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...