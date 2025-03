© Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Tesla plant den FSD-Start in China nach behördlicher Genehmigung und kooperiert dafür mit Baidu. Die Aktie springt um 4 Prozent ins Plus.Der US-Elektroautobauer Tesla hat angekündigt, seine fortschrittliche Fahrassistenz-Technologie Full Self-Driving (FSD) nach erfolgreicher behördlicher Genehmigung in China einzuführen. Diese Mitteilung folgt auf Berichte, dass eine geplante kostenlose Testphase für das System vorübergehend ausgesetzt wurde. Auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo versicherte Teslas Kundenservice: "Alle Parteien arbeiten aktiv an der entsprechenden Zulassung, und wir werden es Ihnen so schnell wie möglich bereitstellen. Wir freuen uns ebenfalls darauf, bitte …