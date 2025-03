Nach einer Berg- und Talfahrt in den vergangenen Wochen notiert die Hensoldt-Aktie heute wieder im Plus. Während das Unternehmen vom 25. bis 30. März auf der Avalon Airshow 2025 seine neuesten technologischen Entwicklungen präsentiert, steht am 27. März die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2024 an.Auf der Messe stellt Hensoldt fünf fortschrittliche Systeme vor: die Space Situational Awareness (SSA)-Lösung zur Überwachung von Satelliten und Weltraumschrott, die Spectrum Battle Management ...

Den vollständigen Artikel lesen ...