Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA90366H1010 US Critical Metals Corp. 24.03.2025 CA90366H4089 US Critical Metals Corp. 25.03.2025 Tausch 2,5:1CA12571Q4034 CMC Metals Ltd. 24.03.2025 CA9316741052 Walker Lane Resources Ltd. 25.03.2025 Tausch 10:1