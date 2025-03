EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag/Konferenz

Stabilus SE: Einladung zum Capital Markets Day am 4. Juni 2025 in Koblenz



CORPORATE NEWS Stabilus SE: Einladung zum Capital Markets Day am 4. Juni 2025 in Koblenz Koblenz, 24. März 2025 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, lädt Investoren und Analysten zum Capital Markets Day am 4. Juni 2025 nach Koblenz ein. Auf dem Capital Markets Day wird das Management von Stabilus über die aktuellen Entwicklungen in den operativen Segmenten und Geschäftseinheiten, die Integration von Destaco sowie die Fortschritte im Rahmen der Strategie STAR 2030 berichten. Informationen zum Capital Markets Day 2025: Datum: Mittwoch, 4. Juni 2025 Beginn: 09:00 Uhr MEZ Ende: 16:00 Uhr MEZ Ort: Koblenz, Deutschland Anmeldung: ir.stabilus.com/cmd Die Konferenz wird in Form einer Präsenzveranstaltung in englischer Sprache abgehalten. Weitere Informationen, einschließlich des Links zur Anmeldung, finden Sie auf der Website des Unternehmens unter ir.stabilus.com/cmd . Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de .



