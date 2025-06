EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

Stabilus bestätigt auf Kapitalmarkttag Ziele bis 2030



04.06.2025 / 16:55 CET/CEST

CORPORATE NEWS Stabilus bestätigt auf Kapitalmarkttag Ziele bis 2030 Umsatz soll bis 2030 auf bis zu 2,0 Mrd. €, bereinigte EBIT-Marge auf 15% steigen Stabilus in vielen Produktkategorien Marktführer und in weiteren auf dem Weg zu einer marktführenden Stellung: strukturelle Wachstumstrends intakt Zielerreichung bis 2030 vor allem durch organisches Wachstum mit Produktinnovationen und Realisierung von Umsatzsynergien Reduktion des Nettoverschuldungsgrades auf unter 2.0x in den nächsten 24 bis 36 Monaten geplant Koblenz, 4. Juni 2025 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, hat heute anlässlich ihres Kapitalmarkttags ihr Ziel einer Steigerung des Umsatzes auf bis zu 2,0 Mrd. € und der bereinigten EBIT-Marge auf 15% im Jahr 2030 bekräftigt. Dies soll vor allem durch organisches Wachstum mit margenstarken Produktinnovationen, durch die Realisierung von Synergien im Rahmen der Industrial Automation Plattform sowie durch strategische Akquisitionen ab dem Jahr 2028 erreicht werden. Nach Segmenten betrachtet erwartet Stabilus in der Region Americas einen Umsatz von bis zu 759 Mio. € (CAGR GJ2024-2030: 8%) bei einer bereinigten EBIT-Marge von rund 14%, in EMEA einen Umsatz von bis zu 796 Mio. € (CAGR GJ2024-2030: 7%) bei einer bereinigten EBIT-Marge von rund 15% und in Asia-Pacific einen Umsatz von bis zu 445 Mio. € (CAGR GJ2024-2030: 6%) bei einer bereinigten EBIT-Marge von rund 16%. Auf Gruppenebene erwartet Stabilus eine Steigerung der bereinigten EBIT-Marge von 12% im GJ2024 auf 15% im GJ2030, die insbesondere auf das Wachstum überdurchschnittlich profitabler Produkte (Beitrag rund 1%-Punkt), Preis- und Kostenmaßnahmen im Bereich Automotive (Beitrag rund 0,5%-Punkte) sowie strukturelle Effizienzgewinne (Beitrag rund 1,5%-Punkte) zurückzuführen sein wird. Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "In Zeiten hoher makroökonomischer und geopolitischer Dynamik ist es uns wichtig, zu demonstrieren, dass die Wachstumstreiber unseres Geschäfts - Komfort, Sicherheit und Automation - strukturell intakt sind. Wir sind in vielen Produktkategorien Marktführer. Anhand unserer Auftragsgewinne können wir absehen, dass wir diese Position sichern werden und in weiteren neuen Kategorien auf dem Weg zu einer marktführenden Stellung sind. Die Fortschritte, die wir in den vergangenen Jahren bei der Diversifizierung und dem Ausbau unseres Geschäfts gemacht haben, zahlen sich in der aktuellen Marktlage aus. Unser Augenmerk liegt weiterhin darauf, oberhalb des Marktdurchschnitts profitabel zu wachsen und gleichzeitig Kostendisziplin zu wahren." Produktinnovationen in Industrie und Automotive stoßen auf positive Marktresonanz In der Geschäftseinheit Automotive nimmt Stabilus mit einem Marktanteil von 31% für Powerise und 73% für Gasfedern weltweit eine marktführende Stellung ein. Die beständige Weiterentwicklung dieser Produkte umfasst eine noch längere Haltbarkeit, ein leiseres Funktionsgeräusch sowie die Ausweitung der Anwendung beispielsweise auf Seitentüren oder sogar solche Sonderanwendungen wie Dropgates und aktive Heckspoiler. In Verbindung mit wachstums- und margenträchtigen Produktinnovationen wie automatischen Türen sowie integrierter Sensortechnik und Hinderniserkennung plant Stabilus den Umsatz im Automotive-Geschäft von € 788 Mio. im GJ2024 auf 800 Mio. € bis 950 Mio. € im GJ2030 zu steigern. Im stärker fragmentierten Industriegeschäft verfügt Stabilus mit zum Teil deutlich zweistelligen Marktanteilen ebenfalls über eine global führende Wettbewerbsposition. Stabilus sieht hierbei insbesondere im Geschäft mit elektrifizierten und einfach programmierbaren Greifern und Spannern (eGripper und Smart Clamps) einen wesentlichen Wachstumsmarkt. Zusammen mit der weiteren Erschließung des Marktpotenzials für den Industrial Powerise, der Realisierung von Synergien auf seiner Automationsplattform und strategischer Akquisitionen ab dem Jahr 2028 geht Stabilus davon aus, den Umsatz im Industriegeschäft von 517 Mio. € im GJ2024 auf bis zu 1.050 Mio. € im GJ2030 rund verdoppeln zu können. David Sabet, CTO von Stabilus, führte dazu aus: "Technologie und Innovation sind seit jeher Treiber für das Wachstum von Stabilus. Wir haben zum Ausbau unseres Wettbewerbsvorteils in den vergangenen Jahren erheblich investiert, vor allem in Forschung und Entwicklung in den Bereichen Radartechnologie, Automatisierung und Türaktuatorik. Dabei behalten wir neben der Entwicklung innovativer Produkte auch eine konsequente Kostensteuerung und effiziente Produktionsprozesse im Fokus, die uns nachhaltiges, profitables Wachstum ermöglichen." Gezielte Diversifizierung und nachhaltige Innovationsstärke Stabilus hat sich in den vergangenen 25 Jahren von einem reinen Hersteller für Gasfedern zu einem diversifizierten Hersteller von Lösungen in der Bewegungssteuerung für eine Vielzahl von Zielindustrien entwickelt. Der Anteil des Industriegeschäfts am Gesamtumsatz hat sich von 33% im Jahr 2014 auf 40% im Jahr 2024 erhöht und soll bis spätestens 2030 ausgewogen sein. Mit einer Quote von aktuell 46% (H1 GJ2025) ist Stabilus auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Dazu haben neben einem Technologietransfer aus dem Automotive-Bereich - wie z.B. dem Industrial Powerise - auch Unternehmensakquisitionen einen Beitrag geleistet. Die seit 2016 getätigten Übernahmen und Beteiligungen machen heute einen Umsatzanteil von rund einem Fünftel aus und dienten vor allem der Erschließung margenstarker, technologiegetriebener Märkte und der Diversifizierung der Kundenbasis. Diese Strategie verfolgt Stabilus weiterhin und hält an dem Ziel fest, bis 2030 einen Umsatzanteil von 500 Mio. € aus Produktinnovationen zu erlösen. Starker Fokus auf schnelle Reduktion des Nettoverschuldungsgrades Neben den strategischen Wachstumsinitiativen fokussiert sich Stabilus stark auf die schrittweise Reduktion seines Nettoverschuldungsgrades, der von einem Niveau von 2,8 zum Ende des GJ2024 auf unter 2,0 in den nächsten 24 bis 36 Monaten sinken soll. Bis in das GJ2030 strebt Stabilus einen Nettoverschuldungsgrad von 1,0 an. Die signifikante Reduktion soll insbesondere durch eine striktere Kontrolle der Kapitalausgaben, Verbesserungen des operativen Ergebnisses sowie durch weitere Effizienzmaßnahmen erreicht werden. Die Präsentation zum Kapitalmarkttag kann auf der IR-Website von Stabilus heruntergeladen werden: ir.stabilus.com/cmd . Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: Peter.Steiner@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de . Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



