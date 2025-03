Der chinesische Elektronikkonzern und Elektroautobauer will über den Verkauf von Anteilen frisches Geld einsammeln und hat die Zahl der angebotenen Papiere nochmal erhöht. Die Aktie verliert infolge der Nachricht, längerfristig könnte sich die Maßnahme aber auszahlen. Die Anteilsscheine von Xiaomi gehörten in der jüngeren Vergangenheit zu den Börsenstars. Über die letzten zwölf Monate steht ein Kursanstieg von mehr als 250 Prozent zu Buche. Diese rasante Wertsteigerung seiner Anteile will sich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...