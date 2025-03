EQS-Ad-hoc: Norddeutsche Landesbank Girozentrale / Schlagwort(e): Anleihe/Ausschüttungen

Norddeutsche Landesbank - Girozentrale -: Beschluss der NORD/LB zur Zinszahlung zum 29.06.2025 für die Additional Tier 1 Anleihe DE000BRL00A4 der ehemaligen Bremer Landesbank



24.03.2025 / 18:31 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - :

Beschluss der NORD/LB zur Zinszahlung zum 29.06.2025 für die Additional Tier 1 Anleihe DE000BRL00A4 der ehemaligen Bremer Landesbank Hannover, 24.03.2025

Der Vorstand der Norddeutschen Landesbank - Girozentrale - ("NORD/LB") hat heute beschlossen, in Bezug auf die Additional Tier 1 Anleihe DE000BRL00A4 der ehemaligen Bremer Landesbank (das "AT1-Instrument") sein Ermessen gemäß § 3 (8)(a) der Anleihebedingungen dahingehend auszuüben, zum nächsten Zinszahlungszeitpunkt (29.06.2025) Zinsen für die Bezugsperiode 29.06.2024 (einschließlich) bis 29.06.2025 (ausschließlich) in voller Höhe zu zahlen.

Grundlage dafür ist das Vorhandensein von Ausschüttungsfähigen Posten (wie in § 3 (9) der Anleihebedingungen definiert) in ausreichender Höhe.

Der Vorstand stützte seine Entscheidung auf den Jahresüberschuss der Muttergesellschaft des Konzerns, der NORD/LB AöR, nach HGB für das Geschäftsjahr 2024. Dies gleicht den bisherigen Verlustvortrag von € 334 Millionen mehr als aus.



Norddeutsche Landesbank - Girozentrale -

Friedrichswall 10

30159 Hannover

Deutschland









Kontakt:

Chief Compliance Officer

Olaf Brüggemann

Georgsplatz 1

30159 Hannover

0511 361 2228



Ende der Insiderinformation



24.03.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com