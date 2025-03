Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag schwächer geschlossen. Grund dafür waren vor allem Abgaben in den defensiven Schwergewichten. Dabei war der Markt nach einem freundlichen Start im Verlauf sukzessive abgebröckelt. Eine leichte Erholung nach dem Handelsbeginn in den USA wich rasch wieder einer nachgebenden Tendenz. Händler zeigten sich davon aber wenig beunruhigt und sprachen von einer Konsolidierung der starken Gewinne seit Jahresanfang. ...

