Nach neun Wochen des Kursverfalls erlebt Tesla einen überraschenden Aufschwung an der Börse. Die Aktien des Unternehmens stiegen am Montag um über 10 Prozent, was den besten Handelstag seit November 2024 markiert. Doch trotz des jüngsten Anstiegs bleibt die Aktie weit unter ihrem Allzeithoch. Nach Prognose des Analysemodells von INDEX RADAR könnte sich der Aufwärtstrend kurzfristig fortsetzen. Die ...

