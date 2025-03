The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.03.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.03.2025ISIN NameCA12571Q4034 CMC METALS LTD O.N.CA72748Q1164 PLANTFUEL LIFE INC.CA90366H1010 US CRITICAL METALS CORP.DK0061283009 PENNEO A/S DK 0,02NO0010721277 ZWIPE AS NK -,10XS1207058733 REPSOL INTL F. 15/75 FLR