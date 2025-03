Hannover, Deutschland, 24. März 2025 (ots/PRNewswire) -Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) wird sein Debüt in Halle 9 der Hannover Messe 2025 in der speziellen Smart Manufacturing Zone geben. Das Unternehmen wird vom 31. März bis 4. April am Stand A18 mehr als 20 bahnbrechende Produkte und Lösungen unter dem Motto Innovation Igniting the World präsentieren. Es werden eine Vielzahl von Automatisierungssystemen, die auf den Luft- und Raumfahrtsektor zugeschnitten sind, hochmoderne E-Mobilitätslösungen und integrierte CO2-freie Industrieparksysteme vorgestellt, die alle den globalen Übergang zu einer CO2-armen Fertigung unterstützen sollen.Die Hannover Messe 2025 ist ein globales Technologie-Festival, das die neuesten und besten Lösungen für intelligente Fertigung, KI, die Wasserstoffrevolution und fortschrittliche Energiemanagementsysteme zusammenbringt und eine Plattform bietet, die es globalen Branchenführern ermöglicht, die Grenzen der Innovation zu erweitern. Als eines der führenden Unternehmen im Bereich neuer Energien und intelligenter Fertigungspioniere freut sich Shanghai Electric, gemeinsam mit unseren Kollegen den Entwurf für zukünftige Branchen zu gestalten.Um die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern zu fördern, wird Shanghai Electric während der Veranstaltung acht thematische Roadshows veranstalten, die Themen wie die strategische Vision einer grünen Industrie, innovative Flugzeugmontagelinien, Wärmemanagementsysteme für Elektrofahrzeuge und Antriebssysteme für Elektrofahrzeuge behandeln. In anderen Sessions werden das europäische Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens für Windturbinen sowie Fortschritte bei intelligenten PV-Systemen, Anlagen für grünen Wasserstoff und industriellen Antriebssystemen vorgestellt.Auf der Produktseite wird das Unternehmen seine neuesten Entwicklungen bei NEV-Kernkomponenten vorstellen, darunter automatisierte Produktionslinien für Leistungsbatterien, Antriebsmotoren und elektronische Steuerungssysteme.Besucher können am Stand von Shanghai Electric ein beeindruckendes Erlebnis bestaunen, das eine 3D-Darstellung mit bloßem Auge bietet, die vom traditionellen Buchdruck mit beweglichen Lettern in China inspiriert ist. Die visuelle Präsentation wird veranschaulichen, wie die sechs Geschäftssegmente von Shanghai Electric - die die Bereiche Schifffahrt, Land, Luft, Wind, Solar und Wasserstoff umfassen - mithilfe fortschrittlicher KI-Algorithmen zusammenarbeiten, um komplementäre Multi-Energie-Energiemanagement-Rahmenwerke zu schaffen, und zwar neben ihren Vorzeigelösungen, die darauf abzielen, jede Phase des Lebenszyklus eines Industrieparks zu dekarbonisieren, von der Planung und dem Entwurf bis hin zum Bau und dem täglichen Betrieb.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2648121/Scan_QR_code_receive_exhibition_ticket_explore_Shanghai_Electric_s_latest.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/shanghai-electric-prasentiert-sich-auf-der-hannover-messe-2025-mit-uber-20-bahnbrechenden-technologien-302409610.htmlPressekontakt:Jin Shen +86(21)33261246,E-Mail: shenjin@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136165/5997932