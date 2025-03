Kinaxis Planning One for Infor CloudSuites für die diskrete Fertigung ermöglicht fortschrittliche Supply-Chain-Planung für mehr Transparenz und Agilität

Infor, Anbieter von Cloud-Komplettlösungen für die Industrie, und Kinaxis Inc. (TSX: KXS), ein weltweit führender Lösungsanbieter für die durchgängige Supply-Chain-Orchestrierung, verkündeten heute eine neue Partnerschaft, die eine bessere Abstimmung von Supply-Chain-Plänen und Geschäftszielen und -strategien für mittelständische Unternehmen im Bereich der diskreten Fertigung bewirken soll.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Kinaxis Planning One for Infor CloudSuite Industrial Enterprise, CloudSuite Automotive, and CloudSuite Aerospace and Defense lanciert. Dieses Produkt integriert die Lösungen von Infor für die diskrete Fertigung mit den fortschrittlichen Lösungen für die Supply-Chain-Orchestrierung von Kinaxis und dessen Kernplattform Maestro.

Kunden insbesondere in den Branchen Automotive, Industrie, Gebrauchsgüter, Hightech sowie Luft-, Raumfahrt- und Verteidigung werden in der Lage sein, operative, taktische und strategische Planungsprozesse nahtlos über Supply-Chain-Netzwerke hinweg zu verbinden und eine zentrale Datenquelle zu schaffen. Kinaxis Planning One for Infor CloudSuites für die diskrete Fertigung vereint Bedarfs-, Bestands- und Bereitstellplanung in einer einzigen Ansicht mit leistungsstarkem Szenarienmanagement, sodass Hersteller in der diskreten Fertigung unterschiedliche Bedarfs- und Bereitstellszenarien modellieren und den besten Plan in puncto Umsatz, Kosten, Zeit oder Nachhaltigkeit auswählen können.

"Unser gemeinsames Engagement für Innovation und die Erzielung der besten Ergebnisse für unsere Kunden wird deutliche Vorteile für die Hersteller haben, die wir zusammen unterstützen", sagte Conrad Mandala, EVP, Go to Market and Strategic Operations, Global Partner Organization bei Kinaxis. "Hersteller im mittelständischen Bereich können komplexe Aspekte, etwa hohe Tarife, nicht genauso abfedern wie große Unternehmen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Infor Herstellern dabei zu helfen, langfristig agiler und resilienter zu sein."

"Hersteller in der diskreten Fertigung stehen zunehmend unter Druck, Kundenanforderungen schneller, agiler und effizienter zu erfüllen. Die dafür benötigten resilienten Supply Chains können jedoch nur mit industriespezifischen, cloudbasierten Technologien aufgebaut und erhalten werden", sagte Andrew Kinder, Senior Vice President, Industry and Solution Strategy, bei Infor. "Unsere Kooperation mit Kinaxis basiert auf unserem gemeinsamen Einsatz dafür, Kunden die besten Werkzeuge bereitzustellen, mit denen sie selbst in einer komplexen und unvorhersehbaren Umgebung hervorragende Supply-Chain-Prozesse erreichen können."

Im Rahmen der Partnerschaft entsteht bei Infor ein Verkaufsteam für das Mittelstandssegment in Nordamerika und EMEA, das mit der Interaktion mit der Kundschaft und der Bereitstellung der neuen cloudnativen Lösung betraut sein wird.

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite zur Partnerschaft zwischen Kinaxis und Infor.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung. Wir betreiben komplexe globale Lieferketten und unterstützen die Menschen, die sie verwalten. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Supply-Chain-Orchestrierungsplattform Maestro kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg gewährleisten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Zustellung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen darauf, dass wir die erforderliche Agilität und Vorhersehbarkeit gewährleisten, um die heutige Volatilität und Disruption zu meistern. Weitere Neuigkeiten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Infor

Infor ist ein weltweit führendes Unternehmen für auf bestimmte Branchen spezialisierte Business-Cloud-Software. Wir entwickeln Komplettlösungen für unsere Schwerpunktbranchen. Die auftragsentscheidenden Unternehmensanwendungen und -services von Infor sind so konzipiert, dass sie nachhaltige betriebliche Vorteile in einer sicheren Umgebung und mit einer schnelleren Time-to-Value bieten. Über 60.000 Organisationen in mehr als 175 Ländern lassen sich von den 17.000 Infor-Mitarbeitenden dabei helfen, ihre Unternehmensziele zu erreichen. Als Unternehmen von Koch sind wir aufgrund unserer finanziellen Stärke, unserer Eigentümerstruktur und unserer langfristigen Perspektive in der Lage, dauerhafte, für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu unseren Kunden zu pflegen. Mehr erfahren Sie auf www.infor.com.

Diese Ankündigung spiegelt die Richtung wieder, die Infor in Bezug auf die hier beschriebenen spezifischen Produkte einschlagen könnte, und kann von Infor nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Benachrichtigung Ihnen gegenüber geändert werden. Diese Ankündigung stellt Ihnen gegenüber keinerlei Verpflichtung dar und Sie sollten dieses Dokument oder seine Inhalte nicht als Grundlage für Entscheidungen heranziehen. Infor verpflichtet sich nicht, bestimmte Verbesserungen, Upgrades, Produkte oder Funktionen zu entwickeln oder bereitzustellen, selbst wenn diese in dieser Ankündigung beschrieben werden und selbst wenn diese Beschreibung Begriffe enthält wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "projizieren", "vorhersagen", "sollten", "werden" und/oder ähnliche Formulierungen. Die Produktentwicklungspläne von Infor sowie Art, Inhalt und Zeitpunkt zukünftiger Produktveröffentlichungen werden von zahlreichen Faktoren beeinflusst und unterliegen alle dem alleinigen Ermessen von Infor. Diese Ankündigung darf weder ganz noch teilweise in vertragliche Vereinbarungen mit Infor oder dessen Tochter- oder Partnerunternehmen aufgenommen werden. Infor schließt ausdrücklich jegliche Haftung in Bezug auf diese Ankündigung aus.

