Fresenius Medical Care: Pullback-Setup mit sehr kleiner Risikospanne!

Long Trade beim Dialysespezialisten?

20er- und 50er-EMA fast deckungsgleich!

Fresenius Medical Care (FME) - ISIN DE0005785802

Rückblick: Die Chartanalyse zeigt ein Halbjahresplus von rund 18 Prozent mit einer Stabilisierung oberhalb der leicht ansteigenden, aber beinahe deckungsgleichen EMAs bei der Fresenius-Medical-Care-Aktie. Die letzten drei Tageskerzen formieren ein klassisches Pullback-Setup.

Fresenius-Medical-Care-Aktie: Chart vom 24.03.2025, Kürzel: FME Kurs: 45.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Im bullischen Szenario geht der Kurs über die gestrige Tageskerze hinaus und setzt seine Aufwärtsentwicklung fort. Ein Anstieg bis zum Pivot-Hoch vom 30. Januar wäre in einem solchen Fall - getrieben durch das positive Momentum - wahrscheinlich.

Mögliches bärisches Szenario

Das bärische Szenario beschreibt das Unterschreiten Unterstützungszone bei 44.50 EUR, was eine Korrektur bis zur nächsten Supportzone um 42 bis 43 EUR bedeuten könnte. Ein Warnhinweis, dass hier nicht alles Gold ist, was glänzt, könnte das herausragend hohe Handelsvolumen bei fallendem Kurs am 4. März sein. Insofern erscheint die untere gelbe Linie zur Absicherung gut geeignet.

Meinung:

Die jüngsten Quartalszahlen des Dialyseunternehmens rücken besonders in den Fokus der Anleger. Im vierten Quartal 2024 musste Fresenius Medical Care einen kräftigen Einbruch beim Gewinn je Aktie hinnehmen: Er fiel von 0.64 EUR im Vorjahr auf nur noch 0.23 EUR. Dennoch legte der Umsatz leicht um 1.94 Prozent auf 5.09 Milliarden Euro zu. Für das Gesamtjahr 2025 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 3.77 EUR je Aktie und sehen das durchschnittliche Kursziel bei 45.17 Euro. Auch die Dividende dürfte weiter steigen: Nach 1.44 EUR für 2024 erwarten Experten für 2025 eine Anhebung auf 1.54 EUR je Aktie. Mit Spannung warten Investoren nun auf die Zahlen für das erste Quartal 2025, die am 6. Mai veröffentlicht werden sollen. Das Unternehmen hat immer noch nicht, die Gewinnzahlen der Vor-Pandemie-Zeit erreicht ist aber auf einem guten Weg. Charttechnisch bieten die quasi deckungsgleichen gleitenden Durchschnitte eine ideale Möglichkeit zur Absicherung. Ein Long Trade wäre daher durchaus denkbar.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 13.20 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 33.17 Mio. EUR

Meine Meinung zu Fresenius Medical Care ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.boerse-express.com/news/articles/fresenius-medical-care-aktie-ein-hoehepunkt-im-geschaeftsjahr-755074

Veröffentlichungsdatum: 25.03.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.