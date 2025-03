Diese neue Pressemitteilung stellt eine "designierte Pressemitteilung" im Sinne des Prospektnachtrags des Unternehmens vom 31. Januar 2025 zu seinem Kurzform-Basisprospekt vom 1. November 2024 dar.

Wichtigste Punkte

- Die Lagerstätte Eureka des Projekts Nikolai ist eine weltweit bedeutende Nickelressource mit mehreren zusätzlichen kritischen und strategischen Metallen wie Kupfer, Kobalt, Chrom, Platin und Palladium. Es handelt sich um die größte Nickelressource in den USA. Die Lagerstätte bleibt in drei Richtungen offen und ist gut positioniert, um eine zuverlässige, langlebige und sichere inländische Quelle für strategische und kritische Mineralressourcen in den USA zu bieten.

- Die aktualisierte Ressource umfasst jetzt 5,61 Milliarden Pfund Nickel mit 1,77 Milliarden Pfund Kupfer (11,03 Milliarden Pfund Nickeläquivalent) in der Kategorie nachgewiesen und angedeutet (eine Steigerung um 46 %) und 9,38 Milliarden Pfund Nickel mit 2,43 Milliarden Pfund Kupfer (17,98 Milliarden Pfund Nickeläquivalent) in der Kategorie vermutet (eine Steigerung um 122 %).

- Zu den herausragenden Merkmalen der Lagerstätte Eureka gehören ein niedriges Abraumverhältnis, ein hochgradiger Kern an der Oberfläche und eine äußerst beständige, kontinuierliche und homogene Mineralisierung. Die metallurgischen Arbeiten werden fortgesetzt und AEMC geht davon aus, dass die Lagerstätte gut auf die Aufbereitung mittels konventioneller Arbeitsablaufmethoden ansprechen wird.

Ressourcenaktualisierung

- Die neue Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Eureka ("MRE 2025") hat die Tonnage, den Metallgehalt und den Gehalt im Vergleich zur Mineralressourcenschätzung ("MRE") 2024 vom 12. Februar 2024 erhöht.

Die angedeutete In-situ-Ressource enthält 1.190 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,30 % NiÄq (0,42 % NiÄq einschließlich Chrom und Eisen), was einer Steigerung der Tonnage um 46 % entspricht.

Die vermutete In-situ-Ressource enthält 2.087 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,28 % NiÄq (0,39 % NiÄq einschließlich Chrom und Eisen), was einer Steigerung der Tonnage um 133 % entspricht.

- Chrom und Eisen wurden in der MRE 2025 berücksichtigt. 7,88 Milliarden Pfund Chrom und 117 Millionen Tonnen Eisen werden in die angedeutete In-situ-Ressource aufgenommen. 12,29 Milliarden Pfund Chrom und 205 Millionen Tonnen Eisen werden der vermuteten In-situ-Ressource hinzugefügt.

- Die Eureka Zone 2 ("EZ2") innerhalb der Lagerstätte Central Eureka enthält eine angedeutete In-situ-Ressource von 818 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,32 % NiÄq (0,44 % NiÄq mit Chrom und Eisen) und eine vermutete In-situ-Ressource von 951 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,31 % NiÄq (0,42 % NiÄq mit Chrom und Eisen).

- Die Central Eureka Zone 2 ("CEZ2"), ein Teilbereich der Lagerstätte Central Eureka EZ2, weist jetzt eine Kontinuität entlang ca. 2,5 km Streichlänge auf. Dieser höhergradige Kern enthält eine angedeutete In-situ-Ressource von 225 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,39 % NiÄq (0,52 % NiÄq einschließlich Chrom und Eisen) und eine vermutete In-situ-Ressource von 246 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,36 % NiÄq (0,48 % NiÄq einschließlich Chrom und Eisen).

- Die nachstehenden Tabellen zeigen die MRE 2025 im Vergleich zur MRE 2024.

Angedeutete Ressourcen der MRE:

Vermutete Ressourcen der MRE

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA. 10. März 2025 / IRW-Press / Alaska Energy Metals Corporation (TSX-V: AEMC, OTCQB: AKEMF) ("AEMC" oder das "Unternehmen") meldete heute eine aktualisierte, unabhängige Mineralressourcenschätzung ("MRE 2025" oder "Ressource 2025"), die gemäß der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") für die zu 100 % unternehmenseigene Lagerstätte Eureka auf dem Nickelprojekt Nikolai ("Nikolai" oder "Lagerstätte") in Alaska, USA, erstellt wurde. Der Stichtag der MRE 2025 ist der 7. März 2025. Die neu veröffentlichte MRE 2025 umfasst 1.190 Millionen Tonnen an angedeuteten In-situ-Ressourcen (eine Steigerung um 46 %) und 2.087 Millionen Tonnen an vermuteten In-situ-Ressourcen (eine Steigerung um 133 %) und zeichnet sich durch eine Steigerung des NiÄq-Gehalts, eine tiefere wirtschaftliche Tagebaugrube aufgrund einer Senkung des Cut-off-Gehalts ("COG") auf 0,064 % gewinnbares NiÄq und ein Abraumverhältnis von 1,6 zu 1 aus. Die Studie wurde von Stantec Consulting Services, Inc. durchgeführt, um die vier Diamantkernbohrungen (1.597,6 Meter) einzubeziehen, die von AEMC im Jahr 2024 niedergebracht wurden. Anmerkung: In-situ-Ressourcen beziehen sich auf das Metall im Boden und berücksichtigen nicht die Metallgewinnungsraten. Metallurgische Studien zur Bestimmung der Metallgewinnungsraten sind im Gange.

Gregory Beischer, President & CEO von Alaska Energy Metals, kommentierte: "In weniger als zwei Jahren haben wir das Projekt Nikolai von einem Explorationskonzept zu einer beträchtlichen Nickellagerstätte mit mehreren anderen kritischen Metallvorkommen entwickelt. Die Lagerstätte Eureka stellt eine weltweit bedeutende Ansammlung von Nickel dar und ist die größte ihrer Art in den Vereinigten Staaten. In einer Zeit, in der die Regierung der Vereinigten Staaten der Rückverlagerung von Lieferketten der kritischen Mineralien nach Amerika Priorität einräumt, bietet das Projekt Nikolai von AEMC unmittelbare Möglichkeiten auf US-Boden in Alaska. Besonders ermutigend finde ich die Erweiterung und Abgrenzung der höhergradigen Kernzone. Diese Zone streicht direkt an der Oberfläche aus und könnte in den ersten Jahren abgebaut werden, um eine schnelle Amortisierung des Kapitals zu erreichen. Nikolai könnte sich zu einer wichtigen Nickelquelle für die USA entwickeln, die den Bedarf verschiedener Produktionssektoren wie Edelstahl, Verteidigungs- und Luftfahrtkomponenten, wiederaufladbare Batterien, Speichersysteme für erneuerbare Energien in großem Maßstab und eine Vielzahl anderer Anwendungen decken könnte. Dieser bedeutende Erfolg spricht Bände über das Engagement von AEMC bei der Entwicklung des Projekts Nikolai und über die harte Arbeit, die unser Team in den letzten zwei Jahren in das Projekt gesteckt hat."

Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung bei Nikolai

- Angedeutete In-situ-Mineralressourcen von insgesamt 5,60 Milliarden Pfund Nickel, 1,76 Milliarden Pfund Kupfer und 442 Millionen Pfund Kobalt sowie insgesamt 5,5 Millionen Unzen Platin plus Palladium und Gold in einem eingeschränkten Modell mit insgesamt 1.190 Millionen Tonnen Erz bei einem durchschnittlichen Gehalt von 0,30 % NiÄq unter Verwendung eines COG von 0,064 % gewinnbarem NiÄq. Zusätzlich werden 7,88 Milliarden Pfund Chrom und 117 Millionen Tonnen Eisen der Ressource hinzugefügt, was den In-situ-NiÄq-Gehalt auf 0,42 % erhöht. Eine detaillierte Aufschlüsselung finden Sie in Tabelle 1 unten.

- Vermutete In-situ-Mineralressourcen von insgesamt 9,38 Milliarden Pfund Nickel, 2,43 Milliarden Pfund Kupfer und 758 Millionen Pfund Kobalt sowie insgesamt 7,8 Millionen Unzen Platin plus Palladium und Gold in einem eingeschränkten Modell mit insgesamt 2.087 Millionen Tonnen Erz bei einem durchschnittlichen Gehalt von 0,28 % NiÄq unter Verwendung eines COG von 0,064 % gewinnbarem NiÄq. Zusätzlich werden 12,3 Milliarden Pfund Chrom und 205 Millionen Tonnen Eisen der Ressource hinzugefügt, was den In-situ-NiÄq-Gehalt auf 0,39 % erhöht. Eine detaillierte Aufschlüsselung finden Sie in Tabelle 1 unten.

- EZ2 beherbergt angedeutete In-situ-Mineralressourcen von 4,00 Milliarden Pfund Nickel, 1,38 Milliarden Pfund Kupfer, 312 Millionen Pfund Kobalt sowie insgesamt 4,2 Millionen Unzen Platin plus Palladium und Gold in einem eingeschränkten Modell mit insgesamt 818 Millionen Tonnen Gestein bei einem durchschnittlichen Gehalt von 0,32 % NiÄq unter Verwendung eines COG von 0,064 % gewinnbarem NiÄq. Zusätzlich werden 5,55 Milliarden Pfund Chrom und 81 Millionen Tonnen Eisen der Ressource hinzugefügt, was den In-situ-NiÄq-Gehalt auf 0,44 % erhöht. Eine detaillierte Aufschlüsselung finden Sie in Tabelle 1 unten.

- Die Zone CEZ2 weist eine Kontinuität über 2,5 km Streichlänge der Lagerstätte Central Eureka auf. CEZ2 beherbergt angedeutete In-situ-Mineralressourcen von 1,24 Milliarden Pfund Nickel, 647 Millionen Pfund Kupfer und 97 Millionen Pfund Kobalt sowie insgesamt 1,7 Millionen Unzen Platin plus Palladium und Gold in einem eingeschränkten Modell mit insgesamt 225 Millionen Tonnen Gestein bei einem durchschnittlichen Gehalt von 0,39 % NiÄq unter Verwendung eines COG von 0,064 % gewinnbarem NiÄq. Zusätzlich werden 1,60 Milliarden Pfund Chrom und 23 Millionen Tonnen Eisen der Ressource hinzugefügt, was erhöhen den In-situ-NiÄq-Gehalt auf 0,52 % erhöht. Eine detaillierte Aufschlüsselung finden Sie in Tabelle 1 unten.

- Das gewinnbare NiÄq wurde anhand der Mineralogie, dem Verhalten und der vorläufigen metallurgischen Tests im offenen Kreislauf berechnet. Aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich der Gewinnung und der Marktfähigkeit eines Ferrochromprodukts wurden Chrom und Eisen nicht für die begründeten Aussichten auf eine wirtschaftliche Gewinnung zur Bestimmung eines wirtschaftlichen Grubenmodells herangezogen. Zur Berücksichtigung dieser Metalle wurden gesonderte NiÄq-Berechnungen durchgeführt. Eine detaillierte Aufschlüsselung finden Sie in Tabelle 1 unten.

- Die Lagerstätte Eureka wurde jetzt in die Lagerstätten Central Eureka und West Eureka unterteilt. Diese Einheiten wurden weiter unterteilt, um die strukturelle Beschaffenheit, die Gehaltsvariationen und das Vertrauensniveau der Daten innerhalb der Mineralisierung der Eureka Zone 2 ("EZ2") widerzuspiegeln.

- Die MRE 2025 wird durch 47 Bohrungen definiert, darunter die vier Bohrungen, die im Jahr 2024 von AEMC niedergebracht wurden. Die Bohrungen bestätigen, dass die Mineralisierung in allen Zonen miteinander verbunden ist. Die Lagerstätten bleiben in Streich- und Fallrichtung offen.

- Die MRE 2025 stellt eine erhebliche, wesentliche Erhöhung der MRE für das Nickelprojekt Nikolai im Vergleich zur MRE 2024 (Pressemitteilung vom 12. Februar 2024) dar.

Die MRE 2025 wird in einen NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Nickelprojekt Nikolai einfließen, der innerhalb von 45 Tagen eingereicht werden soll.

Tabelle 1 - Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Projekt Nikolai - Stichtag 7. März 2025

Angedeutete Ressource

Vermutete Ressource

Link zur englischen Originalmeldung: https://alaskaenergymetals.com/news/major-increase-in-mineral-resource-estimate/

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Erik Langenfeld, P. Geo., Mitarbeiter von of Stantec Consulting Services Inc., ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101, der die in dieser Pressemeldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten zur MRE erstellt oder deren Erstellung beaufsichtigt hat bzw. die wissenschaftlichen und technischen Daten zur MRE geprüft und genehmigt hat und den NI-43-101-konformen technischen Bericht zur Einreichung auf SEDAR+ innerhalb von 45 Tagen erstellen wird.

Gabriel Graf, Chief Geoscientist des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101, der alle anderen in dieser Pressemeldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt hat.

Für weiterführende Informationen besuchen Sie: https://alaskaenergymetals.com/

ÜBER ALASKA ENERGY METALS

Alaska Energy Metals Corporation (AEMC) ist ein in Alaska ansässiges Unternehmen mit Niederlassungen in Anchorage und Vancouver, das sich der nachhaltigen Beschaffung von kritischen Rohstoffen für die nationale Sicherheit und eine positive Energiezukunft verschrieben hat und seinen Aktionären gleichzeitig erstklassige Renditen beschert.

AEMC konzentriert sich auf die Abgrenzung und Erschließung der großen polymetallischen, Lagerstätte Eureka im Projekt Nikolai, die sich für den großformatigen Abbau eignet und die Mineralien Nickel, Kupfer, Kobalt, Chrom, Eisen, Platin, Palladium und Gold enthält. Das Vorzeigeprojekt Nikolai befindet sich im Landesinneren von Alaska im Nahbereich zur bestehenden Transport- und Energieinfrastruktur und hat beste Aussichten, zu einer bedeutenden heimischen Quelle von strategischen Metallen für Nordamerika zu werden. AEMC besitzt noch ein zweites Projekt im Westen der Provinz Quebec - das Projekt Angliers-Belleterre. Heutzutage erfordert die Materialbeschaffung große Kompetenzen im Umweltschutz, in der technologischen Innovation, in der Emissionsreduktion und im verantwortungsvollen Management von Human- und Finanzkapital. AEMC arbeitet jeden Tag daran, sich den Respekt und das Vertrauen der Öffentlichkeit zu verdienen und aufrechtzuerhalten, und ist davon überzeugt, dass Leistungen im ESG-Bereich an den Maßnahmen gemessen werden und von oben gelenkt werden müssen.

IM NAMEN DES BOARD

"Gregory Beischer"

Gregory Beischer, President & CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Gregory A. Beischer, President & CEO

Gebührenfreie Rufnummer: 877-217-8978 | Ortstarif: 604-609-7149

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze) enthalten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Schätzung der Mineralressourcen und die Aussage, dass das Unternehmen (a) den NI 43-101-konformen technischen Bericht innerhalb von 45 Tagen einreichen wird, (b) dass das Unternehmen die metallurgischen und Beschaffenheitsuntersuchungen abschließen wird, (c) dass die Verarbeitung der Lagerstätte mit einem Standard-Fließschema erfolgen kann, (d) dass das Unternehmen eine wirtschaftliche Analyse durchführen wird und (e) dass das Unternehmen weitere Explorationsbohrungen planen und absolvieren wird. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Unsicherheit in Verbindung mit der Schätzung von Mineralressourcen, aufsichtsrechtliche Maßnahmen, Marktpreise und die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder öffentlichen Bekanntgabe der Ergebnisse von Änderungen an den hierin enthaltenen oder durch Verweis einbezogenen zukunftsgerichteten Aussagen, um tatsächliche Ergebnisse, zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen, widerzuspiegeln. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht geschlossen werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

