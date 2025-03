Atoss Software verzeichnet eine positive Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent auf 100 Millionen Euro. Die Aktie des Workforce-Management-Spezialisten notiert aktuell bei 130,40 Euro und liegt damit knapp 20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 108,80 Euro, das Mitte Januar 2025 erreicht wurde. Besonders auffällig ist die Erholung der letzten 30 Tage mit einer Wertsteigerung von 10,70 Prozent, die das Papier deutlich über den 50-Tage-Durchschnitt gehoben hat.

Das operative Ergebnis (EBIT) belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf 15 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von 15 Prozent. Diese Zahlen unterstreichen die stabile Marktposition des Unternehmens im wettbewerbsintensiven Umfeld der Personaloptimierungslösungen. Trotz des positiven Umsatzwachstums prognostizieren Analysten für das laufende Geschäftsjahr einen leichten Gewinnrückgang von 3,4 Prozent.

Finanzkalender und Vergütungssystem

Für Investoren und Analysten stehen im Finanzkalender 2025 wichtige Termine bevor. Am 25. April 2025 wird die Quartalsmitteilung zum 3-Monatsabschluss veröffentlicht, gefolgt von der ordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2025. Bei dieser Versammlung dürften insbesondere die kürzlich beschlossenen Änderungen am Vergütungssystem des Vorstands thematisiert werden.

Die Überarbeitung des Vergütungssystems für Vorstandsmitglieder wurde beschlossen, um wettbewerbsfähige Konditionen bei der Gewinnung von Führungskräften anbieten zu können. Das neue System tritt für alle neuen oder verlängerten Dienstverträge nach der Hauptversammlung 2025 in Kraft und soll die Umsetzung der strategischen Wachstumspläne unterstützen.

Langfristige Performancebetrachtung

Im langfristigen Vergleich zeigt die Aktienentwicklung ein gemischtes Bild. Während seit Jahresbeginn ein Plus von 13,39 Prozent zu verzeichnen ist, steht im 12-Monats-Vergleich ein erheblicher Rückgang von 51,52 Prozent zu Buche. Das 52-Wochen-Hoch von 275,00 Euro, erreicht Ende März 2024, liegt inzwischen mehr als 52 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Der positive Trend der letzten Wochen spiegelt sich auch im Verhältnis zu den technischen Indikatoren wider. Die Notierung liegt aktuell etwa 10,8 Prozent über dem 50-Tage-Durchschnitt von 117,68 Euro, was auf eine positive kurzfristige Dynamik hinweist. Der RSI-Wert von 54,9 deutet auf ein neutrales Momentum hin, das weder überkauft noch überverkauft erscheint. Mit einer 30-Tage-Volatilität von 34,19 Prozent bleibt die Aktie jedoch weiterhin anfällig für stärkere Kursschwankungen.

