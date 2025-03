Das Krypto-Unternehmen verzeichnet trotz Jahresverlust steigende Nutzerzahlen, führt innovative Wallet-Lösungen ein und plant CFD-Handelsoptionen durch Kooperation mit Eightcap.

WonderFi Technologies Inc. setzt seinen Wachstumskurs im Bereich digitaler Vermögenswerte durch strategische Partnerschaften und technologische Fortschritte fort. Die Aktie schloss am Montag bei 0,14 € und verzeichnete in der vergangenen Woche einen beachtlichen Anstieg von 14,10 %. Trotz dieser positiven Entwicklung liegt der Kurs seit Jahresbeginn weiterhin mit 28,54 % im Minus.

Am 5. März 2025 gab WonderFi eine unverbindliche Absichtserklärung mit Eightcap bekannt, die darauf abzielt, das Handelsangebot auf den Plattformen Bitbuy und Coinsquare zu erweitern. Diese Zusammenarbeit soll den Contract for Difference (CFD)-Handel für verschiedene Anlageklassen einführen, darunter Devisen, Indizes, Rohstoffe und ausgewählte Aktien. Die Integration ist für die zweite Hälfte des Jahres 2025 geplant, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.

Bereits am 20. Februar 2025 stellte WonderFi Labs das Wonder Wallet und eine Layer-2-Blockchain mit ZKsync-Technologie vor. Das Wonder Wallet, das für Android und iOS in ausgewählten Märkten verfügbar ist, zielt darauf ab, die Nutzerinteraktion mit dezentralen Finanzdienstleistungen (DeFi) zu verbessern. Die Layer-2-Blockchain, die sich derzeit in der Testphase befindet, wurde entwickelt, um die Transaktionseffizienz und Skalierbarkeit zu verbessern.

Finanzielle Performance im Januar 2025

Für den Monat Januar 2025 meldete WonderFi überzeugende Finanzkennzahlen. Der Umsatz und das Zinseinkommen wurden auf 7,75 bis 8,25 Millionen Dollar geschätzt, was einer Steigerung von 14 % gegenüber dem monatlichen Durchschnitt des Vorquartals entspricht. Das Handelsvolumen auf Bitbuy und Coinsquare überstieg 543 Millionen Dollar und markierte damit einen Anstieg von 44 % im Vergleich zum monatlichen Durchschnitt des Vorquartals.

Die verwalteten Vermögenswerte erreichten etwa 2,4 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von 14 % im Vergleich zum Vormonat entspricht. Die Nutzerbeteiligung stieg ebenfalls deutlich an - die monatlich aktiven Nutzer überstiegen 127.000, was einer Steigerung von 15 % entspricht, während über 20.000 Neuanmeldungen einen Anstieg von 25 % gegenüber dem Vorquartal darstellten.

Strategischer Ausblick

Die jüngsten Initiativen von WonderFi spiegeln einen strategischen Fokus auf die Erweiterung des Serviceangebots und die Einbindung technologischer Fortschritte wider, um den sich entwickelnden Marktanforderungen gerecht zu werden. Die Partnerschaft mit Eightcap soll die Handelsoptionen diversifizieren, während die Einführung des Wonder Wallet und der Layer-2-Blockchain das Unternehmen an die Spitze der DeFi-Adoption stellt.

Der aktuelle RSI-Wert von 74,7 deutet auf eine temporäre Überkauftsituation hin, die die kurzfristige Volatilität der Aktie erklären könnte. Mit einer Distanz von 75,18 % zum 52-Wochen-Tief von 0,08 € hat sich die Aktie jedoch erheblich von ihrem Tiefststand im Oktober 2024 erholt. Das anhaltende Wachstum bei der Nutzerbindung und den verwalteten Vermögenswerten stärkt weiterhin die Position von WonderFi in der wettbewerbsintensiven Landschaft digitaler Vermögenswerte.

