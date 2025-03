Monument Mining Limited hat kürzlich Fortschritte bei ihren Bergbaubetrieben in Malaysia und Westaustralien bekannt gegeben. Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten notierte gestern bei 0,26 € und verzeichnete innerhalb der letzten zwölf Monate einen beeindruckenden Anstieg von 141,12 %. Seit Jahresbeginn legte der Kurs um 33,68 % zu und bewegt sich derzeit nur knapp unter seinem 52-Wochen-Hoch von 0,27 €.

In der Selinsing-Goldmine in Malaysia konzentriert sich das Unternehmen auf die Optimierung der Aufbereitungsanlage zur Verbesserung der Betriebseffizienz. Die Flotationskreislauf-Verbesserungen haben im Oktober zu Flotationsausbeuten von 87,2 % geführt, wobei bestimmte frische Erze Ausbeuten von über 90 % erzielten. Für Anfang Januar 2025 ist die Installation einer Filterpresse mit größerer Kapazität geplant, um die Konzentratqualität und die Produktionseffizienz zu verbessern. Die laufenden Bergbauaktivitäten in den Buffalo-Reef-Gruben BRC2, BRC3 und BRC4 haben zu einem Sulfiderz-Lagerbestand von etwa 240.000 Tonnen geführt, was für drei Monate Anlagenzufuhr ausreicht. Diese Maßnahmen sind Teil der Strategie von Monument, die Produktion zu optimieren und die Betriebsdauer der Mine zu verlängern.

Entwicklung des Murchison-Goldprojekts

In Westaustralien hat Monument Mining technische und finanzielle Studien wieder aufgenommen, um den Betrieb des Murchison-Goldprojekts neu zu starten. Der Aktienkurs liegt deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt von 0,16 €, was auf eine positive Marktreaktion auf diese Entwicklungen hindeutet.

Das Unternehmen evaluiert Optionen, um die Produktion in Burnakura mit der aktuellen Kapazität von 260.000 Tonnen pro Jahr zu beginnen, mit möglichen Aufrüstungen auf 750.000 Tonnen pro Jahr. Dies wird von aktualisierten Mineralressourcenschätzungen und optimierten Produktionsprofilen abhängen. In Gabanintha plant Monument systematische Bohrungen von fünf Lagerstätten und führt metallurgische Testarbeiten durch, um historische Daten zu bestätigen und die bekannte Mineralisierung zu erweitern.

Diese Initiativen zielen darauf ab, die wirtschaftliche Rentabilität des Projekts und die Ressourcenbasis zu verbessern. Während Monument Mining aktiv an der Optimierung und Erweiterung seiner Betriebe arbeitet, spielen auch externe Faktoren eine bedeutende Rolle für die Marktentwicklung. Die Bergbaubranche bleibt anfällig für geopolitische Ereignisse in rohstoffreichen Regionen, die Lieferketten und Rohstoffpreise beeinflussen können.

