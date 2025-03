Das Lizenzunternehmen verzeichnet einen Anstieg des ausschüttungsfähigen Cashflows um 21,5% im vierten Quartal, während die Dividendenstabilität gewahrt bleibt.

Diversified Royalty Corp. meldete für das vierte Quartal 2024 einen Umsatz von 17,0 Millionen Euro, was einem Anstieg von 3,9% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Die Aktie schloss am Montag bei 1,82 Euro und verzeichnete in der vergangenen Woche einen Kursanstieg von 4,12%, liegt jedoch seit Jahresbeginn 8,45% im Minus.

Der bereinigte Umsatz stieg im letzten Quartal 2024 auf 18,4 Millionen Euro, ein Plus von 3,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bemerkenswert ist der deutliche Anstieg des ausschüttungsfähigen Cashflows, der mit 12,6 Millionen Euro um 21,5% höher lag als im vierten Quartal 2023. Die Ausschüttungsquote verbesserte sich leicht von 84,2% auf 82,3%.

Für das Gesamtjahr 2024 konnte Diversified Royalty einen Umsatz von 65,0 Millionen Euro erzielen, was einem Wachstum von 15,0% entspricht. Der bereinigte Jahresumsatz stieg um 14,0% auf 70,2 Millionen Euro, während der ausschüttungsfähige Cashflow um 17,5% auf 44,8 Millionen Euro zulegte. Die Ausschüttungsquote blieb mit 90,0% nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr (90,2%).

Das gewichtete organische Lizenzwachstum betrug im vierten Quartal 5,9% und im Gesamtjahr 5,0%, was unter den Vergleichswerten des Vorjahres liegt (6,8% bzw. 8,4%). Die Aktie notiert derzeit 12,29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 2,08 Euro, das am 22. November 2024 erreicht wurde.

Entwicklung der einzelnen Marken

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Diversified Royalty ?

Die Performance der verschiedenen Marken im Portfolio zeigte ein gemischtes Bild. Mr. Lube + Tires erzielte im vierten Quartal ein beachtliches Wachstum der vergleichbaren Umsätze (SSSG) von 12,0% und im Gesamtjahr von 10,5%. Oxford Learning konnte ebenfalls ein positives SSSG im vierten Quartal verzeichnen, während Mr. Mikes im gleichen Zeitraum einen Rückgang hinnehmen musste.

Nurse Next Door, Stratus und BarBurrito leisteten ihre festen Lizenzzahlungen wie geplant. Sutton verschob 20% seiner Lizenzgebühren im vierten Quartal, um Geschäftsinvestitionen zu unterstützen. Das AIR MILES-Programm verzeichnete weiterhin einen Rückgang der Lizenzeinnahmen, bedingt durch den Verlust von Metro als Loyalitätspartner und die anhaltende Schwäche des Belohnungsprogramms.

Dividende und Unternehmenshistorie

Am 4. März 2025 kündigte Diversified Royalty eine Bardividende von 0,02083 Euro pro Aktie für den Zeitraum vom 1. bis 31. März 2025 an, was einer jährlichen Dividende von 0,25 Euro entspricht. Die Dividende wird am 31. März 2025 an die am 14. März eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

Anlässlich seines 10-jährigen Jubiläums hob das Unternehmen wichtige Meilensteine hervor. Seit der ersten Dividendenzahlung von 0,0157 Euro pro Aktie am 28. November 2014 wurden insgesamt 269,1 Millionen Euro an Dividenden ausgeschüttet, was einem Durchschnitt von 2,25 Euro pro Aktie über die Dekade entspricht.

Diversified Royalty strebt weiterhin an, den Aktionärswert durch den Erwerb renditesteigernder Lizenzströme und die Förderung des Wachstums innerhalb des bestehenden Portfolios zu erhöhen. Das Unternehmen bleibt seinem Ziel verpflichtet, stabile monatliche Dividenden auszuschütten, mit potenziellen Erhöhungen im Einklang mit dem Cashflow-Wachstum pro Aktie.

Anzeige

Diversified Royalty-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Diversified Royalty-Analyse vom 25. März liefert die Antwort:

Die neusten Diversified Royalty-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Diversified Royalty-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Diversified Royalty: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...