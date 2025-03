Neue Sortiertechnologie steigert Mangankonzentration um 68% im kanadischen Vorzeigeprojekt, während Finanzierung durch Bergbauinvestor Eric Sprott gesichert wurde.

Manganese X Energy Corp. hat bedeutende Fortschritte bei seinem Battery Hill Manganprojekt nahe Woodstock in New Brunswick verzeichnet. Das Unternehmen präsentierte positive Ergebnisse einer vorläufigen Phase-1-Erzsortierungsstudie, durchgeführt von ABH Engineering Inc. Die Studie demonstrierte eine über 95-prozentige Effektivität bei der Trennung von werthaltigem Gestein und taubem Material, wodurch die Mangangehalte von anfänglich 7,7% auf 12,9% bzw. 12% erhöht werden konnten. Diese vielversprechenden Resultate werden in die bevorstehende Vormachbarkeitsstudie (PFS) einfließen, die im zweiten Quartal 2025 beginnen soll.

Die Aktie von Manganese X Energy schloss am Montag bei 0,05 Euro und verzeichnete damit einen Rückgang von 7,27% innerhalb der letzten sieben Handelstage. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche liegt der Kurs mit einem Plus von 42,46% seit Jahresbeginn deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt.

Finanzielle Entwicklung und strategischer Ausblick

Zur Stärkung seiner finanziellen Position schloss Manganese X Energy am 28. Januar 2025 erfolgreich eine Privatplatzierung in Höhe von 2,1 Millionen Dollar ab. Bei diesem Angebot wurden 60 Millionen Bezugsrechtscheine zum Preis von jeweils 0,035 Dollar ausgegeben. Bemerkenswert ist, dass ein erheblicher Teil dieser Investition in Höhe von 2 Millionen Dollar von Eric Sprott, einer prominenten Persönlichkeit im Bergbausektor, erworben wurde. Die Erlöse sind für die Weiterentwicklung des Battery Hill-Projekts vorgesehen, einschließlich der Finanzierung der bevorstehenden Vormachbarkeitsstudie.

Manganese X Energy bleibt seinem Ziel treu, das Battery Hill-Projekt zur Produktionsreife zu führen und strebt an, das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu werden, das EV-konformes hochreines Mangan kommerzialisiert. Das Unternehmen plant, Mehrwertmaterialien für den Lithium-Ionen-Batterie- und alternativen Energiesektor zu liefern, unter Einsatz innovativer und umweltfreundlicher Verarbeitungsmethoden.

Obwohl die Aktie aktuell etwa 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 0,07 Euro liegt, das am 2. April 2024 erreicht wurde, zeigt der beachtliche Abstand von 174% zum 52-Wochen-Tief die potenzielle Erholungskraft des Titels. Die erhöhte Volatilität von annualisierten 96,85% über die letzten 30 Tage spiegelt jedoch die Unsicherheiten wider, mit denen das Unternehmen als aufstrebender Akteur im Mangansektor konfrontiert ist.

