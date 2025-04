Montreal, Quebec, Kanada - 8. April 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (OTCQB: MNXXF) ("Manganese X" oder das "Unternehmen") freut sich, die endgültigen Ergebnisse seines vor kurzem abgeschlossenen Diamantkernbohrprogramms für die Vormachbarkeitsstudie auf der Manganlagerstätte Battery Hill bekannt zu geben, das einen wichtigen Meilenstein vor Beginn der Vormachbarkeitsstudie ("PFS") darstellt.

Martin Kepman, CEO von Manganese X, sagte: "Die Vormachbarkeitsstudie ist ein strategischer Schritt, um die Minengenehmigung voranzutreiben, das Risiko des Projekts zu verringern und die Zukunftsplanung zu steuern. Unser jüngstes Bohrprogramm spielt zusammen mit der bevorstehenden Einbindung der Gemeinden und den Umwelt- und geotechnischen Studien eine Schlüsselrolle in diesem Prozess."

Er fügte hinzu: "Da sich Kanada in letzter Zeit auf die Beschaffung seiner eigenen kritischen Mineralien, wie Mangan, konzentriert, ist das Projekt Battery Hill auf dem besten Weg, dies zu erreichen, und ist daher in der Lage, eine entscheidende Rolle in der nordamerikanischen Versorgungskette zu spielen."

Die Analyseergebnisse von 12 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.393 Meter liegen bereits vor, womit sich die Anzahl der Bohrungen, die seit 2016 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Battery Hill in der Nähe von Woodstock, New Brunswick, niedergebracht wurden, auf 104 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von etwa 17.000 Meter beläuft.

Das Programm konzentrierte sich auf Infill- und Erweiterungsbohrungen, um vermutete Ressourcen in die Kategorien nachgewiesen und angedeutet umzuwandeln und die bevorstehende PFS zu unterstützen. Es werden beträchtliche Ressourcenerhöhungen erwartet, die auf die neu entdeckte Zone Moody Northwest und die erweiterte Zone Sharpe Farm zurückzuführen sind, die eine Mineralisierung über eine Kernmächtigkeit von bis zu 72,6 Meter (238 Fuß) zeigte.

Eine neue Mineralressourcenschätzung gemäß National Instrument ("NI 43-101") durch Mercator Geosciences ist im Gange. Abbildung 1 zeigt einen Lageplan der Bohrungen, der die Standorte der 12 Bohrungen im Herbst 2024 in den Sektoren Moody Hill und Sharpe Farm sowie der vorherigen 92 Testbohrungen veranschaulicht.

Perry MacKinnon, Vice President of Exploration des Unternehmens, sagte: "Die Bohrungen haben den Erzkörper Battery Hill jetzt mit hoher Zuverlässigkeit definiert, wobei die meisten Ressourcen als nachgewiesen und angedeutet klassifiziert wurden - ein wesentlicher Schritt für die zukünftige Umwandlung in nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven während der wirtschaftlichen Bewertung."

Bohrergebnisse

Die Analyseergebnisse von allen 12 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.393 Meter in den Sektoren Moody Hill und Sharpe Farm liegen vor. Die Ergebnisse bestätigen eine starke Mineralisierung in Schlüsselbereichen:

Die wichtigsten Ergebnisse (siehe vollständige Ergebnisse in Tabelle 1)

- SF24-96: 12,5 m mit 13,62 % MnO ab 41,5 m und 13,3 m mit 14,9 % MnO

- SF24-98: 72,6 m mit 11,29 % MnO ab 11 m, einschließlich 42,1 m mit 13,3 % MnO

- SF24-99: 32 m mit 15,7 % MnO ab 5 m

- SF24-101: 16 m mit 13 % MnO ab 8 m und 51,5 m mit 12,57 % MnO ab 136 m

- SF24-102: 24,2 m mit 9,3 % MnO ab 6,8 m, 16,8 m mit 10,89 % MnO ab 53,4 m und 35,6 m mit 14,6 % MnO ab 87,2 m

- SF24-103: 32 m mit 11,6 % MnO ab 27 m

- SF24-105: 20,2 m mit 11,2 % MnO ab 81 m

Manganese X ist weiterhin bestrebt, das erste börsennotierte Bergbauunternehmen in Kanada und den USA zu werden, das hochreines, für Elektrofahrzeugbatterien geeignetes Mangan vermarktet.

TABELLE 1 Zone Moody Northwest SF24-94 9,4 Meter mit 14,8 % MnO, beginnend bei 94,8 Meter. SF24-95 Keine signifikanten Ergebnisse. Damit wurde die neue Mineralisierung in Moody Northwest im Süden abgegrenzt. SF24-96 12,5 Meter mit 12,62 % MnO, beginnend bei 41,5 Meter, sowie 13,3 Meter mit 14,92 % MnO, beginnend bei 78 Meter, sowie 19,7 Meter mit 10,6 % MnO, beginnend bei 106,3 Meter, einschließlich 11 Meter mit 13,48 % MnO. SF24-97 Keine signifikanten Ergebnisse. Damit wurde die neue Mineralisierung in Moody Northwest im Norden abgegrenzt. Zone Sharpe Farm West SF24-98 72,6 Meter mit 11,29 % MnO, beginnend bei 11 Meter, einschließlich 41,2 Meter mit 13,3 %. SF24-99 32 Meter mit 15,72 % MnO, beginnend bei 5 Meter, 10,4 Meter mit 9,26 % MnO, beginnend bei 40,6 Meter, und 28,1 Meter mit 9,63 % MnO, beginnend bei 69,9 Meter. SF24-100 Keine signifikanten Abschnitte. 25 m hinter SF24-99 angesetzt. SF24-101 16 Meter mit 13 % MnO, beginnend bei 8 Meter, und 51,5 Meter mit 12,57 % MnO, beginnend bei 136 Meter. Zone Sharpe Farm East SF24-102 24,2 Meter mit 9,3 % MnO, beginnend bei 6,8 Meter, und 29,2 Meter mit 8,61 % MnO, beginnend bei 41 Meter, einschließlich 16,8 Meter mit 10,89 % MnO, sowie 15,6 Meter mit 14,6 % MnO, beginnend bei 87,2 Meter. SF24-103 32 Meter mit 11,6 % MnO, beginnend bei 5,5 Meter, beginnend bei 27 Metern. SF24-104 Aufgegebene Bohrung. Keine Probenahme. SF24-105 20,2 Meter mit 11,42 % MnO, beginnend bei 81 Meter.

Alle Bohrungen hatten eine Neigung von -45 Grad, wobei die wahre Mächtigkeit auf 65-80 % der gemeldeten Kernlänge geschätzt wird.

Die Kernprotokollierung und die Probenahme erfolgten nach Industriestandardprotokollen, einschließlich eines QA/QC-Programms mit zertifizierten Standards, Blindproben und Duplikaten, die 5 % der Gesamtproben ausmachen. Die Probenabschnitte betrugen durchschnittlich 2 Meter.

Die ersten Halbkernproben wurden vom Unternehmenspersonal entnommen und an das Vorbereitungslabor von Actlabs in Fredericton, New Brunswick, geschickt, bevor sie an die Einrichtung von Actlabs in Ancaster, Ontario, zur XRF-Fusionsanalyse des gesamten Gesteins (Code 4C) weitergeleitet wurden. Actlabs ist ein akkreditiertes Labor.

Diese Pressemitteilung wurde von Perry MacKinnon, P. Geo., Vice President of Exploration von Manganese X und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß den Richtlinien für die Berichterstattung zu Mineralprojekten in NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Abbildung 1: Lageplan der Bohrungen bei Battery Hill

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Für das Board of Directors

Martin Kepman

CEO und Direktor

mailto:martin@kepman.com

1-514-802-1814

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, insbesondere Aussagen über den zukünftigen operativen Betrieb und die Aktivitäten von Manganese X, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf die Ziele und Pläne des Unternehmens für das Jahr 2025, die Aufnahme der PFS und der damit verbundenen Studien, die mögliche Aufwertung der vermuteten Ressourcen in die Kategorien der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen, den Abschluss einer neuen NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung und den Ausbau des Projekts Battery Hill und deren Vorzüge. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Manganese X als vernünftig angesehen werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Diese und andere Risiken werden in der Einreichung des Unternehmens auf SEDAR+ offengelegt, die Investoren vor jeder Transaktion mit den Wertpapieren des Unternehmens lesen sollten. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Manganese X übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79148Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79148&tr=1



