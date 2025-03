Berlin - Führende Linken-Politiker begrüßen den Vorstoß von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zu Gesprächen der Unionsfraktion im Bundestag zu Gesprächen mit den Linken über eine Reform der Schuldenbremse."Die Union täte gut daran, auf Daniel Günther zu hören und mit uns das Gespräch zu suchen", sagte die Linken-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe). "Wir haben immer wieder betont, dass wir allen demokratischen Fraktionen gegenüber die Hand ausstrecken, um eine Reform der Schuldenbremse zu erreichen", sagte Reichinnek. Dieses Angebot gelte selbstverständlich weiterhin. "Der Ball liegt bei der Union und sie muss entscheiden, ob für sie ihre Ideologie oder das Wohl des Landes an erster Stelle steht", sagte sie.Der Linken-Kandidat für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten, Bodo Ramelow, reagierte ebenfalls positiv auf den Vorstoß Günthers. "Das begrüße ich sehr", sagte Ramelow dem "Tagesspiegel": "Das ist die Klarheit, die ich von Daniel Günther gewohnt bin." Günther und Ramelow waren bis vor wenigen Monaten mehrere Jahre lang Amtskollegen, während Ramelows Amtszeit als Ministerpräsident von Thüringen.Günther hatte dem "Tagesspiegel" gesagt, die CDU/CSU werde "mit den Linken über eine Reform der Schuldenbremse sprechen müssen - so wie mit den Grünen auch". Er sagte weiter: "Alle, die das Sondierungspapier unterschrieben haben, wissen, dass die politische Mitte keine Zweidrittelmehrheit hat." Günther relativierte damit einen CDU-Parteitagsbeschluss von 2018, der eine Zusammenarbeit mit AfD und Linken ausschließt. Im Sondierungspapier von CDU, CSU und SPD ist von einer generellen Reform der Schuldenbremse die Rede. Union, SPD und Grünen aber fehlt im neuen Bundestag die verfassungsändernde Zwei-Drittel-Mehrheit. Sie wäre nur mit AfD oder Linken möglich.Mit Blick auf die Haltung der Union zu den Linken und dem möglichen Vorwurf eines neuerlichen "Wortbruchs" hatte Günther gesagt, seine wichtigste Erfahrung in der Politik laute: "Man darf den Menschen keinen Scheiß erzählen, sondern muss aussprechen, was ist. Jeder Bürger und jede Bürgerin kann sich selbst ausrechnen, welche Mehrheiten für eine weitere Grundgesetzänderung nötig wären." Daher gelte: "Wir als Union müssen mit den Linken reden."Im Sondierungspapier von CDU, CSU und SPD heißt es: "Es wird eine Expertenkommission eingesetzt, die einen Vorschlag für eine Modernisierung der Schuldenbremse entwickelt, die dauerhaft zusätzliche Investitionen in die Stärkung unseres Landes ermöglicht. Auf dieser Grundlage wollen wir die Gesetzgebung Ende 2025 abschließen."