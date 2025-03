Krasse Entwicklung...: Krisenabsicherung und kritische Versorgung! Die explosive Doppelstrategie für die Rohstoffmacht von morgen!

Anzeige / Werbung

Ein verborgenes Metall wird zum geopolitischen Joker - und diese Entdeckung könnte alles verändern. Zudem Gold in Rekordgehalten - ein Projekt mit globaler Sprengkraft.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während die Welt gebannt auf Lithium, Kupfer und seltene Erden blickt, bahnt sich im Hintergrund ein wahrer strategischer Rohstoff-Krimi an - und die Hauptrolle spielt: Antimon!

Antimon - Der unterschätzte Power-Rohstoff mit geopolitischem Zündstoff!

Was vermutlich viele nicht wissen: Antimon ist kritischer denn je. Als hochspezialisierter Bestandteil in Munition, Batterien, Halbleitern und Legierungen ist dieser Rohstoff systemrelevant für moderne Technologien und die Verteidigungsindustrie. Bereits im Ersten Weltkrieg wurde seine strategische Bedeutung erkannt - die britische Kriegsmaschinerie verlangte damals Antimon-Konzentrat aus Victoria (Australien), unter dem Imperial Munitions Act. Heute, gut 100 Jahre später, ist die Lage sogar brisanter denn je.

70 % der globalen Antimon-Reserven liegen in geopolitisch "unfreundlichen" Ländern - insbesondere in China, das 2023 die Exportkontrollen für Antimon verschärfte. Die USA schlugen sofort Alarm: Die nationale Sicherheit steht auf dem Spiel, wenn der Zugang zu diesem Metall nicht gewährleistet ist! Und genau deshalb steht Antimon auf der Liste kritischer Rohstoffe der USA, EU und Australien.

Quelle: https://www.erdeninvestapp.de/marketdata

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung -

Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) ist diesbezüglich perfekt positioniert. Mit seinem "Sunday Creek'-Projekt entwickelt das Unternehmen womöglich Australiens zukünftige Antimonquelle Nr. 1 - und das im Verbund mit spektakulärem Gold! Der Gehalt der Antimon-Gold-Konzentrate liegt bei bis zu 52 % Sb, was das Projekt zu einer potenziellen Versorgungsfestung für westliche Industrienationen macht. Kein Wunder also, dass Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) bereits Mitglied im exklusiven "Defense Industrial Base Consortium' ("DIBC') ist - dem Zulieferernetzwerk für das US-Verteidigungsministerium.

Während andere Projekte um Aufmerksamkeit kämpfen, liefert Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) die Antwort auf eine der drängendsten Fragen unserer Zeit: Wer kontrolliert die Rohstoffe der Zukunft?Antimon ist kein Nebendarsteller mehr. Es ist das Ass im geopolitischen Ärmel, dass Southern Cross Gold in der Hand hält.

Gold - Der ewige Wertspeicher in einer Welt am Wendepunkt!

In einer Welt voller Unsicherheiten, geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Turbulenzen gibt es einen Rohstoff, der seit Jahrtausenden Vertrauen, Macht und Stabilität symbolisiert: Gold! Und nie zuvor war seine Bedeutung so groß wie heute. Das erkennt man ganz einfach daran, dass Zentralbanken heute so viel Gold wie seit 50 Jahren nicht mehr kaufen - ein Kriseninstinkt der Supermächte, die ihre Reserven gegen Inflation, Währungsrisiken und geopolitische Brüche absichern?! Während Fiatwährungen wanken, Anleihen renditeschwach sind und KI-Tech-Blasen platzen können, bleibt Gold: Real! Greifbar! Unersetzlich!

Mit Rekordpreisen von über 3.000,- USD/Unze und einem strukturell engen Angebotsmarkt beginnt sich eine neue Gold-Rally abzuzeichnen. Die Produktion flacht ab, Entdeckungen sind selten - doch die Nachfrage steigt unaufhaltsam. Dekarbonisierung, Inflationsschutz, Vermögenssicherung, digitale Gold-Backings (Tokenisierung) - all das gibt dem Edelmetall Rückenwind aus mehreren Richtungen zugleich.

Und wieder mittendrin: Southern Cross Gold (WKN: A40QY8), mit einem der spektakulärsten hochgradigen Goldprojekte der Welt - "Sunday Creek'. Hier werden nicht nur Einzelbohrungen mit Gehalten von bis zu 2.318 g/t Gold gemacht, sondern eine kontinuierlich wachsende Ressource aufgebaut, die alles mitbringt, was vorausschauende Anleger suchen: Skalierbarkeit, Kontinuität, Verarbeitbarkeit - und vor allem: enorme Gehalte.

Gold bleibt König! Und Southern Cross Gold baut sein Königreich auf - Bohrmeter für Bohrmeter!

In einer Zeit, in der Vertrauen zur neuen Währung wird, ist Gold mehr als ein Metall - es ist eine Versicherung gegen das Unbekannte. Und Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) bietet Anlegern die gewaltige Chance, nicht nur Gold zu besitzen, sondern Gold und das kritische Metall Antimon zu entdecken, zu entwickeln - und daran immens zu verdienen.

Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) entwickelt sich also nicht nur zu einer neuen Tier-1-Gold-Entdeckung, sondern vielmehr zu einem der dynamischsten Gold-Antimon-Explorer unserer Zeit! Southern Cross Gold ist ein in Australien und Kanada gelistetes Unternehmen, das mit seiner Weltklasse-Entdeckung "Sunday Creek' in einem der angesagtesten Bergbaugebiete, Victoria (Australien), für mächtig Schlagzeilen sorgt.

Quelle: Southern Cross Gold

Mit einem aggressiven Bohrprogramm, spektakulären Goldgehalten, antimonreicher Mineralisierung und einem erfahrenen Management-Team ist Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) auf dem besten Weg, einer hochmargigsten Goldminen mit signifikantem Antimon-Anteil weltweit zu entwickeln.

"Sunday Creek': Eine Entdeckung von globalem Rang!

"Sunday Creek' ist somit definitiv nicht nur eine gewöhnliche Lagerstätte, wie die folgenden Zahlen zum Zeitpunkt März 2025 zudem deutlich unterstreichen:

8,1-9,6 Mio. Tonnen mit Gehalten von 8,3-10,6 g/t Goldäquivalent (AuEq)

Gehalten von (AuEq) Das entspricht 2,2-3,2 Mio. Unzen Goldäquivalent

162 Bohrlöcher, 73,3 km Bohrungen , und 60 Treffer >100 g/t und Meter m AuEq

, und 60 Sensationelle Bohrtreffer wie: 2.318 g/t AuEq über 1,0 m; 4,0 g/t AuEq über 20,0 m und 91,7 g/t AuEq über 13,1 m

Diese Ergebnisse belegen nicht nur eine hochgradige Mineralisierung, sondern auch exzellente Kontinuität und Vorhersagbarkeit dank detaillierter geologischer Modelle und niedriger Variationskoeffizienten (CV < 2).

Strategisch perfekt: Victoria - eine Region mit Gold-Geschichte und Zukunft!

Der State of Victoria hat in den letzten Jahren ein beispielloses Gold-Revival erlebt. Und "Sunday Creek' liegt in direkter Nachbarschaft zu legendären Minen wie "Fosterville' und "Costerfield' - beide bekannt für extrem hochgradige, epizonale Goldsysteme. Da ist klar, dass die Infrastruktur top sein sollte! "Sunday Creek' seinerseits zeigt dieselben geologischen Merkmale und geht sogar noch tiefer, bei zunehmendem Goldgehalt in der Tiefe.

Quelle: Southern Cross Gold

Die Region ist historisch und absolut bergbaufreundlich, mit effizienten Genehmigungsprozessen (EES-Review max. 18 Monate) und regierungsseitiger Unterstützung. Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) besitzt 100 % der Projektflächen - keine Royalties, keine "JV'-Abhängigkeiten.

Metallurgie: Einfach, effizient, wirtschaftlich!

Genau das liebe Leserinnen und Leser zeigen erste metallurgische Tests, bei denen folgende Daten ermittelt wurden:

93-98 % Goldgewinnung über einfache Gravity-/Flotationsverfahren

über einfache Gravity-/Flotationsverfahren Bis zu 52 % Antimongehalt im Konzentrat

im Konzentrat Niedriger Arsenanteil , hoher Gehalt an nativem Gold (bis zu 98 %)

, hoher Gehalt an nativem Gold (bis zu 98 %) Keine Refraktär-Probleme - das bedeutet niedrige Produktionskosten

Bohrprogramm 2025: Gewaltige Expansion auf ganzer Linie!

Mit aktuell sechs Bohrgeräten vor Ort und zwei weiteren in Planung verfolgt Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) eine aggressive Explorations-Strategie. Allein bis zum dritten Quartal sollen rund 60 km gebohrt werden. Der Fokus der Arbeiten liegt auf der Erweiterung der Hauptzonen "Rising Sun', "Apollo' und "Golden Dyke'. Zudem sollen zahlreiche regionale Ziele entlang einer 12 km langen Streichlänge erkundet werden.

Kein geringerer als die Profis von SRK Consulting wurden mit monatlichen Modell-Updates beauftragt, während zeitglich auch die Umwelt- und Genehmigungsstudien (bereits 9 Wasser-Monitorbohrungen installiert) vorangetrieben werden. Ganz klar also, dass das Jahr 2025 bei Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) ganz im Zeichen der Expansion steht. Mit derzeit sechs aktiven Bohrgeräten vor Ort und zwei weiteren in Planung.

Kapitalstark, institutionell unterstützt!

Auch finanziell ist Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) bestens gerüstet, um seine ambitionierten Pläne umzusetzen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1 Mrd. CAD. und einem soliden Kassenstand von 18 Mio. australischen Dollar verfügt das Unternehmen über eine starke Kapitalbasis. Diese wird von einem beeindruckenden Kreis institutioneller Investoren untermauert - darunter Franklin Templeton, Schroders, EarthLabs, Pendal und Incrementum.

Quelle: Southern Cross Gold

Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung durch einflussreiche Top-Investoren wie Pierre Lassonde und Kiril Sokoloff, die gemeinsam über 31 Prozent der Anteile halten und damit ein starkes Vertrauen in die langfristige Wertschöpfung von Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) demonstrieren.

Starke Menschen, starke Werte!

Geleitet wird dieses aufstrebende Explorationsunternehmen von einem erfahrenen und engagierten Führungsteam. CEO Michael Hudson bringt mehr als drei Jahrzehnte globaler Explorationsexpertise mit - unter anderem als Mitgründer von Hannan Metals. Chairman Tom Eadie hat zahlreiche bedeutende Entdeckungen verantwortet, unter anderem für Syrah Resources. Exploration Manager Kenny Bush wiederum kennt die Region Victoria wie kaum ein anderer und war maßgeblich an den Erfolgen der benachbarten hochgradigen Minen "Fosterville' und "Costerfield' beteiligt.

Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) setzt nicht nur auf technisches Können, sondern auch auf Verantwortung: "ESG' wird im Unternehmen aktiv gelebt. Enge Partnerschaften mit lokalen Gemeinden, indigenen Gruppen, regionalen Behörden und Stakeholdern bilden das Rückgrat eines nachhaltigen und respektvollen Projektansatzes.

Warum Southern Cross Gold?

? Eine der hochgradigsten Gold-Entdeckungen der Welt

? Gigantisches Explorationspotenzial - erst 3 % des Trends getestet

? Kritisches Beimetall Antimon - strategischer Rohstoff

? Bewährte Metallurgie, einfache Verarbeitung, hohe Gewinnung

? Starke Aktionärsbasis, erfahrenes Team, klare Wachstumsstrategie

? Regierungsfreundliches Umfeld in einem der sichersten Bergbauländer

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-more-exploration-to-increase-the-very-high-grade-resource-significantly/

Fazit: Tolle Story im spannenden Markt!

Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) könnte vor einer gewaltig großen Entdeckung stehen. Die Kombination aus außergewöhnlicher Geologie, strategisch sehr wichtigen Antimon, zuverlässiger Metallurgie und schneller Entwicklungsdynamik könnte das "Sunday Creek'-Projekt zur nächsten Tier-1-Gold-Antimon-Mine Australiens machen. Anleger können über eine Investition in Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) eine hochkarätige Chance wahrnehmen, um von der nächsten großen Gold- und Antimon-Welle zu profitieren.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Southern Cross Gold, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Southern Cross Gold, Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 24. März 2025 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Southern Cross Gold, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in den zuvor genannten Unternehmen, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Southern Cross Gold, erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt über die SRC AG. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Southern Cross Gold im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Southern Cross Gold halten aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien dem Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA8426851090