SKAN mit deutlicher Gewinnsteigerung und starkem Auftragseingang im Geschäftsjahr 2024 Auftragseingang um 21.8% auf CHF 359.5 Mio. gesteigert; Auftragsbestand von CHF 318.3 Mio. bietet eine gute Visibilität für den weiteren Jahresverlauf.

Nettoerlös legt um 12.9% auf CHF 361.3 Mio. zu; währungsbereinigt betrug das Wachstum 13.6%.

EBITDA um 13.6% auf CHF 57.0 Mio. verbessert; EBITDA-Marge erreicht 15.8%.

Dividende von CHF 0.40 je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 beantragt.

Strategische Initiativen für integrierte Prozesssysteme und höheren Standardisierungsgrad im Anlagengeschäft sind auf Kurs; Pre-Approved-Services starten 2026.

Für das Jahr 2025 wird ein Umsatzwachstum im mittleren Zehnprozentbereich und eine EBITDA-Marge zwischen 14 und 16% angestrebt.

Allschwil, 25. März 2025 - Die SKAN Gruppe kann erneut über ein erfreuliches Geschäftsjahr berichten. Das Wachstum des Absatzmarkts setzte sich 2024 ungebrochen fort. Der anhaltende Trend hin zu injizierbaren Medikamenten und damit zu SKAN's Prozesslösungen für das aseptische Abfüllen biopharmazeutischer Wirkstoffe sorgte für eine hohe Kundennachfrage. Besonders gefragt waren im Berichtsjahr Abfüll-Linien für Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (Antibody Drug Conjugates, ADC) - moderne Onkologie-Medikamente, die stärker zielgerichtete Therapien ermöglichen. Für solche grossen und komplexen Linien mit höchsten Qualitätsanforderungen hat SKAN im Berichtsjahr mehrere Aufträge im jeweils zweistelligen Millionenbereich erhalten. Ein weiterer, wenn auch weniger ausgeprägter Treiber waren Anlagen zur Abfüllung von GLP-1-Medikamenten gegen Fettleibigkeit, die im Berichtsjahr rund 15% des Auftragseingangs entsprachen. Und nicht zuletzt hat sich der Rückstau an Bestellungen, der nach dem Corona-Boom eingetreten war, wieder aufgelöst. In der Kombination haben diese Faktoren zu einer markanten Steigerung des Auftragseingangs im Vergleich zum Vorjahr beigetragen. Vor allem ab Mai war ein deutlicher Anstieg der Offertanfragen spürbar, was sich gegen Jahresende 2024 in einer Beschleunigung der Auftragseingänge niederschlug. Die Erfolgsquote bei Offerten war weiterhin hoch, was auf die hohe Qualität und die führende Technologie der SKAN Anlagen sowie auf das Prozess-Know-How der Gruppe zurückzuführen ist. SKAN konnte dadurch ihre Stellung als Nummer eins im High-End-Segment des Isolatormarkts festigen. Starker Auftragseingang Insgesamt verzeichnete die SKAN Gruppe einen Auftragseingang von CHF 359.5 Mio. Dies entspricht einem Zuwachs von 21.8% im Vergleich zum Vorjahr. Der Auftragsbestand kletterte auf CHF 318.3 Mio., was im Anlagengeschäft eine gute Visibilität für den weiteren Jahresverlauf ermöglicht. Den Nettoerlös konnte die SKAN Gruppe um 12.9% auf CHF 361.3 Mio. steigern; währungsbereinigt betrug das Wachstum 13.6%. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs um 13.6% auf CHF 57.0 Mio., was einer EBITDA-Marge von 15.8% entspricht. Beim Umsatzwachstum blieb die SKAN Gruppe etwas hinter der für 2024 kommunizierten Erwartung zurück. Grund dafür war, dass sich einige Projekte ins Jahr 2025 verschoben haben. Die betreffenden Anlagen befanden sich zum Jahresende zwar bereits bei den Kunden, die Arbeiten vor Ort verzögerten sich jedoch. Auf Stufe EBITDA-Marge konnte die Zielsetzung hingegen übertroffen werden. Der Gewinn für das Geschäftsjahr 2024 betrug CHF 40.8 Mio. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung der SKAN Group AG vom 7. Mai 2025 vor, eine Dividende von CHF 0.40 je Aktie auszuschütten. Equipment & Solutions mit Fortschritten bei Integration und Standardisierung Das Segment Equipment & Solutions steigerte den Auftragseingang im Geschäftsjahr 2024 um 19.6% auf CHF 255.0 Mio. Der Nettoerlös legte um 14.3% auf CHF 270.9 Mio. zu. Damit trug das Segment 75% zum Gesamtumsatz der SKAN Gruppe bei. Der Segment-EBITDA stieg um 12.9% auf CHF 30.3 Mio., woraus eine EBITDA-Marge von 11.2% resultierte. Gute Umsätze erzielte die SKAN Gruppe im Berichtsjahr mit Grossanlagen, unter anderem zur aseptischen Abfüllung der erwähnten ADC- oder GLP-1-Wirkstoffe. Gleichzeitig verlangt der Trend zu personalisierten Medikamenten nach kleineren Produktions-Chargen und damit nach kleineren, flexiblen Anlagen. Auf diese Anforderungen ausgerichtet sind die integrierten Anlagen, deren Entwicklung die SKAN Gruppe schon seit einiger Zeit zusammen mit Aseptic Technologies und weiteren langjährigen Partnerfirmen vorantreibt. Im Berichtsjahr floss ein grosser Anteil der Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die 8.3% des Umsatzes entsprachen, in die Entwicklung solcher integrierten Lösungen. Ebenfalls gute Fortschritte erzielte die SKAN Gruppe mit der strategischen Initiative zur Erhöhung des Standardisierungsgrads der Anlagen. Messbare Erfolge zeigten sich in einer Reduktion der Komplexität durch die Verwendung standardisierter Komponenten und damit verbunden eine Steigerung der Effizienz. Einen ausserordentlichen Beitrag zum Umsatz des Segments Equipment & Solutions leistete im letzten Jahr das Handelsgeschäft, das einen Grossauftrag über 246 Biosicherheitsanlagen für einen Schweizer Pharmahersteller abwickelte. Services & Consumables profitiert von wachsender installierter Basis Das Segment Services & Consumables erreichte im Geschäftsjahr 2024 einen Auftragseingang von CHF 104.5 Mio., 27.6% mehr als im Vorjahr. Der Nettoerlös wurde um 9.0% auf CHF 90.4 Mio. gesteigert und der EBITDA betrug CHF 26.6 Mio., was einer EBITDA-Marge von 29.5% entspricht. Ein Treiber des Wachstums im Servicegeschäft ist der stetige Ausbau der installierten Basis an SKAN-Anlagen. Diese benötigen Wartung, regulatorisch vorgeschriebene periodische

Requalifizierungen sowie Ersatzteile. Auch das Retrofit-Geschäft, die Erneuerung der technischen Ausrüstung und der Software bei älteren Isolatoren, entwickelte sich erfreulich. Wie erwartet nahm die Akzeptanz der automatisierten Prozesslösungen für geschlossene Vials unserer Tochtergesellschaft Aseptic Technologies weiter zu. Es sind neue in AT-Closed Vial® abgefüllte Medikamente für den Vertrieb zugelassen worden, so dass per Ende 2024 acht Medikamente auf dem Markt waren, die von den Gesundheitsbehörden in 17 Regionen die Zulassungen erhalten haben. Die Entwicklungs-Pipeline an Medikamenten, die in ein AT-Closed Vial® abgefüllt werden, beläuft sich auf mehrere hundert Wirkstoffe. Entsprechend dürfte sich das Verkaufsvolumen an AT-Closed Vial® sowie damit verbundener Verbrauchsmaterialien, wie Abfüllsets, künftig weiter erhöhen. Auch das Projekt Pre-Approved-Services wurde im Berichtsjahr weiter vorangetrieben. Die Resonanz aus ersten selektiven Kundengesprächen ist äusserst positiv. Gemäss aktuellem Projektstand ist die Inspektion durch die Schweizer Zulassungsbehörde im ersten Quartal 2026 geplant, so dass der kommerzielle Betrieb in der zweiten Jahreshälfte 2026 aufgenommen werden kann. Investitionen in das künftige Wachstum In den Aufbau der Pre-Approved-Services floss im Geschäftsjahr 2024 auch der Hauptteil der Investitionen von insgesamt CHF 53.8 Mio. Die restlichen Mittel wurden für den Ausbau der Infrastruktur in der Schweiz und in Belgien eingesetzt. Der operative Cash Flow ist stark gewachsen, von CHF 8.7 Mio. auf CHF 46.7 Mio. Gründe dafür waren das höhere Ergebnis, geringere Lagerbestände und ein effektives Management der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das Eigenkapital zum Jahresende 2024 belief sich auf CHF 202.6 Mio., entsprechend einer Eigenkapitalquote von 52.7%. Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet und Verantwortlichkeiten definiert Im Geschäftsjahr 2024 hat die SKAN ihre Nachhaltigkeitspolitik vorangetrieben und noch stärker im Unternehmen verankert. Es wurde eine konzernweite ESG-Strategie verabschiedet, um Nachhaltigkeitsüberlegungen systematisch in die Geschäftstätigkeit zu integrieren. Auch die entsprechenden Verantwortlichkeiten wurden definiert. So ist auf der Ebene Verwaltungsrat Vizepräsidentin Cornelia Gehrig für das Thema Nachhaltigkeit zuständig, in der Geschäftsleitung CEO Thomas Huber. Zusätzlich zum Nachhaltigkeitsbericht nach GRI-Standard (Global Reporting Initiative), den SKAN bereits seit 2021 publiziert, wurde im vergangenen Jahr erstmals die Bewertung der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) erfolgreich abgeschlossen. Diese Bewertung vermittelt ein umfassendes Verständnis für die klimabezogenen Chancen und Risiken, die für SKAN relevant sind. Zudem wurde im Berichtsjahr die erforderliche Datenerhebung etabliert, um künftig die auf europäischer Ebene verlangte Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) zu erfüllen. SKAN bestätigt zweistelliges Wachstum für 2025 Die SKAN Gruppe ist auf einen Markt ausgerichtet, der von strukturellem Wachstum profitiert. Die medizinischen Anwendungsgebiete, auf welche die Kunden mit ihren Medikamenten abzielen, werden weiter zunehmen. Der Trend hin zu injizierbaren Medikamenten wird sich fortsetzen, ebenso wie die Verschiebung von traditionellen Reinräumen hin zur überlegenen Isolatortechnologie. Entsprechend wird auch die Kundennachfrage nach Prozesslösungen für das aseptische Abfüllen sowie nach den damit verbundenen Dienstleistungen und Verbrauchsmaterialien anhalten. Aufgrund der Natur des Projektgeschäfts kann es zu Verschiebungen bei der Abwicklung von Aufträgen kommen. Aus heutiger Sicht rechnen Verwaltungsrat und Management deshalb mit einer verhaltenen Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2025. Die entstandene Verschiebung bei Umsätzen und Erträgen sollte in der zweiten Jahreshälfte grösstenteils aufgeholt werden können, so dass für das Gesamtjahr dennoch ein Umsatzwachstum im mittleren Zehnpro-zentbereich erwartet wird. Auf Stufe EBITDA-Marge wird ein Zielwert zwischen 14 und 16% angestrebt. Zuversichtlich stimmen neben den strukturellen Wachstumstreibern und dem hohen Auftragsbestand insbesondere der starke Auftragseingang im vierten Quartal 2024 und in den ersten Monaten 2025. Zudem haben einige Kunden für die kommenden Monate Produktionskapazitäten reserviert. Die neu gewonnen Projekte werden sich im zweiten Halbjahr 2025 und dann vor allem im Jahr 2026 im Umsatz niederschlagen. Konsolidierte Kennzahlen in 1'000 CHF 2024 in % vom

Nettoerlös 2023 in % vom

Nettoerlös Veränderung

in % SKAN Finanzkennzahlen Auftragseingang 359'473 295'125 21.8% Auftragsbestand 318'341 312'143 2.0% Nettoerlös 361'295 320'020 12.9% EBITDA 56'961 15.8% 50'144 15.7% 13.6% EBIT 44'482 12.3% 37'750 11.8% 17.8% Gewinn 40'791 11.3% 27'898 8.7% 46.2% Net working capital (NWC) 8'209 -5'885 not meaningful Return on capital employed (ROCE) 21.5% 19.7% 9.3% Investitionen 53'789 35'298 52.4% Eigenkapital 202'563 176'362 14.9% Eigenkapitalquote 52.7% 47.2% 11.5% Geldfluss aus Betriebstätigkeit 46'700 8'700 not meaningful Geldfluss aus Investitionstätigkeit -69'057 -17'346 not meaningful Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -9'349 -15'801 40.8% Mitarbeitende 1'471 1'388 6.0% Segmentkennzahlen Equipment & Solutions Auftragseingang 255'014 213'277 19.6% Auftragsbestand 282'964 289'885 -2.4% Nettoerlös 270'904 237'106 14.3% EBITDA 30'314 11.2% 26'843 11.3% 12.9% Services & Consumables Auftragseingang 104'459 81'848 27.6% Auftragsbestand 35'377 22'257 58.9% Nettoerlös 90'391 82'914 9.0% EBITDA 26'647 29.5% 23'301 28.1% 14.4% Aktienkennzahlen Namenaktien 22'483'524 22'483'524 0.0% Ergebnis pro Aktie (in CHF) 1.73 1.17 47.5% Dividende pro Aktie (in CHF) 0.40 0.35 14.3%

SKAN - together always one step ahead SKAN ist ein Pionier auf dem Gebiet aseptischer und aseptisch-toxischer Herstellprozesse für die (bio-)pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für hochwertige, prozesskritische Isolatorsysteme, um Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards abzufüllen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Prozessunterstützung, Services und Verbrauchsmaterialien an. Innovative Lösungen und eine effiziente Life-Cycle-Support-Organisation machen SKAN zu einem wichtigen Partner für die Pharma- und Biotech-Industrie, CMOs (Contract Manufacturing Organisation) und Forschungslabore weltweit. Die 1968 gegründete SKAN beschäftigt heute rund 1500 Mitarbeitende. Mehr als die Hälfte davon sind am Hauptsitz Allschwil im Life Sciences Hub der Region Basel tätig. Die weiteren Mitarbeitenden verteilen sich auf die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Belgien, Japan, den USA und Brasilien.

