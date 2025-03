Analyse der Marktposition von TJX mit Details zu aktuellen Kursveränderungen, geplanten Aktienrückkäufen und Expansionsstrategien für nachhaltiges Wachstum.

Die TJX Companies, Inc. (TJX) zeigt sich widerstandsfähig in einem dynamischen Einzelhandelsumfeld. Am Montag verzeichnete die TJX-Aktie einen Anstieg von 4,94% auf 110,50 Euro und setzt damit ihren positiven 7-Tage-Trend fort. Trotz dieser Erholung liegt die Aktie weiterhin 9,01% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 121,44 Euro, das Anfang Februar erreicht wurde, und notiert aktuell 4,42% unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt.

TJX hat zusätzliche Aktienrückkäufe angekündigt, um den Shareholder Value zu steigern. Durch die Reduzierung der ausstehenden Aktien zielen solche Rückkäufe darauf ab, den Gewinn pro Aktie zu erhöhen. Die historischen Daten zeigen, dass Unternehmen, die während Marktabschwüngen die meisten Aktienrückkäufe durchführen, im Durchschnitt Jahresrenditen von etwa 9% erzielen konnten.

CEO Ernie Herrman verkaufte kürzlich 18.000 TJX-Aktien im Wert von rund 2,1 Millionen Dollar. Nach dieser Transaktion hält Herrman noch 466.189 Aktien des Unternehmens. Im vergangenen Jahr hat Herrman insgesamt 123.110 Aktien verkauft, während im gleichen Zeitraum keine Insiderkäufe gemeldet wurden.

Expansionspläne und Produktsicherheit

TJX erweitert kontinuierlich seine Einzelhandelspräsenz. Ein neues Marshalls-Geschäft mit einer Fläche von etwa 2.137 Quadratmetern soll im dritten oder vierten Quartal 2025 in den Shops at Ledgebrook in Winsted, Connecticut, eröffnet werden. Der Store zielt darauf ab, die lokale Gemeinschaft zu bedienen und adressiert den aktuellen Mangel an Wettbewerb in der Region.

Die Produktsicherheit bleibt für TJX ein wichtiges Anliegen. Das Unternehmen rief kürzlich gefälschte Elgetec Mini und Platinum Pro Haarglätter zurück, die unter den Marken TK Maxx und Homesense in Großbritannien verkauft wurden. Diese Produkte stellten aufgrund gefälschter Komponenten ernsthafte Brandrisiken dar. Kunden wurden angewiesen, die Produkte für volle Rückerstattungen oder Ersatz zurückzugeben.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet TJX ein weiteres Wachstum mit einer Prognose von 2% bis 3% Steigerung bei vergleichbaren Verkäufen und einem Gewinn zwischen 4,34 und 4,43 Dollar pro Aktie. Obwohl diese Prognosen leicht unter den Analystenerwartungen liegen, positionieren die starken Quartalsberichte und strategischen Initiativen TJX gut im Einzelhandelssektor. Mit einem Jahresanstieg von 22,02% zeigt die Aktie eine bemerkenswerte Langzeitperformance, trotz des Rückgangs von 6,42% seit Jahresbeginn.

