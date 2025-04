Die Erholung der europäischen Aktienlandschaft nach der Zollpause hat auch Novo Nordisk erfasst. Die Dänen steigen in der Spitze zweistellig. Was braucht es noch für die nächste Rallye? Ein Comeback mit Signalwirkung? Im sehr stark erholten europäischen Marktumfeld lösen sich auch die Aktien von Novo Nordisk am Donnerstag vom tiefsten Niveau seit Herbst 2022. Die Papiere der Dänen kletterten in der Spitze um 15 Prozent auf 465 dänische Kronen. Tags ...

