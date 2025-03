Während bei Evotec derzeit die Übernahmespekulationen pausieren, nehmen sie bei BioNxt Solutions Fahrt auf. Das Unternehmen will in den kommenden 60 Tagen wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Vermarktung seines Leitprodukts zur Behandlung der Multiplen Sklerose erreichen und in den Milliardenmarkt Anti-Aging expandieren. Die BioNxt-Aktie ist auch nach der 150 %-Rally nicht teuer. Die BioNTech-Aktie hat in 2025 stark korrigiert. Doch positive Analystenkommentare könnten jetzt die Trendwende einläuten. Bringt die Onkologie-Pipeline den Durchbruch? Dagegen muss Bayer in den USA eine herbe Niederlage einstecken. Es drohen weitere Milliardenzahlungen. Analysten sind skeptisch.

