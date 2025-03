Die Indische Rupie gibt in der frühen europäischen Sitzung am Dienstag nach - Frische ausländische Kapitalzuflüsse und ein schwächerer Dollar stützen die INR; höhere Rohölpreise könnten das Aufwärtspotenzial begrenzen. - Die Anleger bereiten sich auf die Aussagen der Fed und den Bericht zum Verbrauchervertrauen des CB später am Dienstag vor. - ...

