Der Australische Dollar stärkt sich angesichts steigender Erwartungen, dass die Reserve Bank of Australia die Zinssätze im April unverändert lässt - Der AUD könnte auf Gegenwind stoßen, da Händler eine vorsichtige Haltung vor Trumps erwarteter Zollankündigung am 2. April einnehmen - Der US-Dollar gewann an Boden, als der S&P Global US Services PMI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...