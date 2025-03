Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Meier Tobler Group AG: Meier Tobler beendet die erste Tranche des Rückkaufangebots 2025 zum Festpreis



25.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Schwerzenbach, 25. März 2025 Meier Tobler beendet die erste Tranche des Rückkaufangebots 2025 zum Festpreis Am 6. März 2025 hat Meier Tobler angekündigt, über ein Festpreisverfahren eigene Namenaktien im Gegenwert von bis zu CHF 6.0 Mio. zum Festpreis von CHF 29.75 pro Namenaktie zwecks Kapitalherabsetzung zurückzukaufen. Auf Basis des Festpreises entsprach dies maximal 201 680 Namenaktien oder maximal 1.74 Prozent des aktuellen Aktienkapitals der Gesellschaft. Die Angebotsfrist dauerte vom 7. März 2025 bis zum 24. März 2025, 12.00 Uhr MEZ. Im Rahmen des Rückkaufangebots wurden seitens der Aktionärinnen und Aktionäre 47 384 Namenaktien angedient. Diese Anzahl liegt unter der maximalen Anzahl Namenaktien, weshalb sämtliche Angebote der Aktionärinnen und Aktionäre berücksichtigt werden können. Die Auszahlung des Nettorückkaufpreises, das heisst des Festpreises abzüglich 35 Prozent Verrechnungssteuer auf der Hälfte der Differenz zwischen Festpreis und Nennwert, gegen Lieferung der Namenaktien erfolgt am 27. März 2025 (Valutadatum). Das Rückkaufinserat kann unter meiertobler.ch/aktie abgerufen werden. Weitere Auskünfte

Meier Tobler, Lukas Leuenberger, CFO

+41 44 806 47 44, lukas.leuenberger@meiertobler.ch



Meier Tobler ist ein auf den Schweizer Markt fokussierter Haustechnik-Anbieter. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und beschäftigt heute rund 1300 Mitarbeitende. Die Aktien von Meier Tobler sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol MTG). Diese Ad hoc-Mitteilung steht Ihnen auf meiertobler.ch/adhoc-mitteilungen zur Verfügung.

