Meier Tobler Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Meier Tobler im ersten Halbjahr 2025 mit konstanter Entwicklung in verhaltenem Marktumfeld



24.07.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Schwerzenbach, 24. Juli 2025 Meier Tobler im ersten Halbjahr 2025 mit konstanter Entwicklung in verhaltenem Marktumfeld Weitere operative Fortschritte in Logistik und IT

Marktumfeld im ersten Halbjahr immer noch verhalten

Umsatz betrug CHF 234.8 Mio., organisch 0.9 Prozent unter Vorjahr

EBITDA lag bei CHF 17.3 Mio., 0.7 Prozent über Vorjahr

EBITDA-Marge verbesserte sich auf 7.4 Prozent (Vorjahr: 7.2 Prozent)

Konzerngewinn betrug CHF 7.3 Mio. (Vorjahr: CHF 8.0 Mio.) Meier Tobler erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Nettoumsatz von CHF 234.8 Mio. (Vorjahr: CHF 238.7 Mio.), was einem Rückgang um 1.7 Prozent entspricht. Bereinigt um die durch den Verkauf der Meier Tobler Lüftungshygiene AG weggefallenen Umsätze betrug der Rückgang organisch 0.9 Prozent. Roger Basler, CEO von Meier Tobler, sagt: «Der Schweizer Heizungsmarkt zeigte im ersten Halbjahr 2025 weiterhin keine wesentliche Erholung und entwickelte sich lediglich verhalten. Dennoch konnten wir die in den vergangenen Jahren erzielten operativen Fortschritte bestätigen.» Das im Jahr 2023 in Betrieb genommene Dienstleistungszentrum in Oberbuchsiten bietet hochwertige Logistikdienstleistungen und zeichnet sich durch eine stark gesteigerte Effizienz aus. Im Januar 2025 wurde das neue ERP-System SAP S/4HANA nach einer Projektzeit von knapp drei Jahren erfolgreich eingeführt. Es bietet eine moderne, integrierte Plattform für durchgängige Prozesse und unterstützt das Unternehmen im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie.

Das betriebliche Ergebnis auf Stufe EBITDA betrug CHF 17.3 Mio. (Vorjahr: CHF 17.1 Mio.), was einer EBITDA-Marge von 7.4 Prozent entspricht (Vorjahr: 7.2 Prozent). Der EBIT belief sich auf CHF 9.9 Mio. und entsprach damit dem Vorjahresniveau. Aufgrund eines erhöhten Steueraufwands lag der Konzerngewinn mit CHF 7.3 Mio. unter dem Wert des Vorjahres (CHF 8.0 Mio.). EBIT und Konzerngewinn werden durch die jährliche, nicht liquiditätswirksame Goodwill-Abschreibung aus der Akquisition der Tobler Haustechnik AG im Jahr 2017 gemindert. Meier Tobler schreibt diesen Goodwill linear über 20 Jahre erfolgswirksam ab. Im ersten Halbjahr 2025 betrug diese Abschreibung CHF 5.2 Mio. (Vorjahr: CHF 5.2 Mio.). Die Umsätze im Handelsgeschäft, bei dem Meier Tobler mit 47 Marchés und einem Online-Shop eine führende Stellung im Markt einnimmt, entwickelten sich im ersten Halbjahr stabil. Die zentrale Logistik, ein wesentlicher Erfolgsfaktor im schnelldrehenden Handelsgeschäft, wurde im ersten Semester 2025 weiter optimiert. Die Warenverfügbarkeit blieb auf einem konstant hohen Niveau, die Fehlerquote in der Logistik lag niedrig, und die Tourenpläne wurden gezielt angepasst, um noch effizienter liefern zu können. Der Absatzkanal «marché@work» mit Selbstbedienungs-Marchés direkt beim Kunden wuchs auch im ersten Halbjahr 2025. Zurzeit nutzen rund 1'200 Kunden diese Dienstleistung aktiv. Das Projekt zur vollständigen Erneuerung des bestehenden Online-Shops ist auf Kurs. Ab dem Geschäftsjahr 2026 wird Meier Tobler den Kunden einen modernen Online-Shop mit 24/7-Verfügbarkeit, vollständigem Produkt- und Serviceangebot, einfacher Produktsuche und Fokus auf optimale Nutzererfahrung anbieten können. Im Bereich Wärmeerzeugung zeigte der Markt im ersten Halbjahr 2025 ein leichtes Wachstum bei den verkauften Stückzahlen. Dieses Wachstum resultierte vor allem und unerwarteterweise aus einem Anstieg bei fossilen Heizungslösungen, ausgehend von einem niedrigen Ausgangsniveau. Meier Tobler ist aber überzeugt, dass sich die Nachfrage nach energieeffizienten Wärmepumpen erholen wird und langfristig bestehen bleibt. Das Wärmepumpen-Angebot von Meier Tobler wurde in den letzten Monaten weiter ausgebaut, unter anderem mit einem erweiterten Sortiment an Wärmepumpen mit dem natürlichen Kältemittel Propan sowie Warmwasser-Wärmepumpen, die ebenfalls auf Propan basieren. Das Servicegeschäft entwickelte sich im ersten Halbjahr 2025 leicht rückläufig. Die digitalen Services wurden planmässig weiterentwickelt; so wurde die installierte Basis der neuen Generation SmartGuard 2.0 weiter ausgebaut. Mitte 2025 sind über 6'000 Wärmepumpen mit SmartGuard-Steuerungen ausgestattet, welche den Betrieb der Anlage optimieren können und eine Behebung von gewissen Störungen aus der Ferne ermöglichen. Im Geschäftsbereich Klimasysteme liegt der Fokus auf der Planung, der Realisierung und der Instandhaltung von grossen Wärmepumpen und Kältemaschinen für Industrie, Gewerbe sowie Rechenzentren. Während im ersten Halbjahr 2025 eine deutliche Steigerung der Anfragen und der Offerttätigkeit verzeichnet wurde, bewegten sich Auftragseingang und Umsatz noch auf dem Niveau des Vorjahres. Der Aufbau des im Geschäftsjahr 2024 in Kallnach im Kanton Bern eröffneten Operation-Centers für Klimasysteme, in welchem die zuvor dezentralen Betriebs-, Lager-, Schulungs- und Bürostandorte zusammengeführt wurden, entwickelt sich weiterhin nach Plan. So konnte Meier Tobler seinem «Swiss Finish»-Anspruch einen weiteren Schritt näherkommen und am neuen Standort bereits einige kundenspezifische Anlagen bauen und ausliefern. Cashflow, Nettoverschuldung, Eigenkapital

Im ersten Halbjahr 2025 erzielte Meier Tobler einen operativen Cashflow von CHF -14.0 Mio. (Vorjahr: CHF -14.5 Mio.). Aufgrund der Saisonalität des Geschäfts ist das zweite Halbjahr jeweils ertrags- und liquiditätsstärker und Meier Tobler erwartet für das zweite Halbjahr 2025 eine signifikante Verbesserung des betrieblichen Cashflows.

Im ersten Halbjahr erfolgte die Ausschüttung einer Dividende von CHF 1.60 je Namenaktie beziehungsweise CHF 17.5 Mio., welche je hälftig dem Bilanzgewinn und den Kapitaleinlagereserven entnommen wurde. Im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms hat Meier Tobler im ersten Halbjahr 47'384 Aktien im Wert von CHF 1.4 Mio. zwecks Kapitalherabsetzung und Gewinnverdichtung zurückgekauft. Die Nettoverschuldung kam per 30. Juni 2025 auf CHF 54.3 Mio. zu liegen (30. Juni 2024: CHF 43.8 Mio.). Zum Jahresende wird die Nettoverschuldung deutlich tiefer ausfallen. Das Eigenkapital beträgt CHF 158.2 Mio. (30. Juni 2024: CHF 159.5 Mio.), die Eigenkapitalquote liegt bei 47.8 Prozent (30. Juni 2024: 48.3 Prozent). Kennzahlen in TCHF 01.01.-30.06.

2025 01.01.-30.06.

2024 Veränderung in %

Umsatz

234 774

238 746 -1.7 %

EBITDA

17 264

17 136 +0.7 % in % des Umsatzes 7.4 7.2

EBIT

9 847

9 873 -0.3 % in % des Umsatzes 4.2 4.1

Konzerngewinn

7 270

8 004 -9.2 % pro Namenaktie in CHF (gewichtet) 0.66 0.72 pro Namenaktie in CHF (Stichtag) 0.67 0.72

Cashflow aus Betriebstätigkeit

-14 046

-14 493 in TCHF 30.06.2025 31.12.2024 30.06.2024

Finanzverbindlichkeiten

63 000

24 000

52 000 Nettoverschuldung 54 274 10 906 43 756 Eigenkapital 158 211 169 511 159 502 in % der Bilanzsumme 47.8 % 53.4 % 48.3 % Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 1 249 1 276 1 264

Ausblick

Die im Herbst 2024 aktualisierte Strategie von Meier Tobler basiert auf zwei zentralen Säulen: «Wachstum in den vier Geschäftsbereichen Handel, Wärmeerzeugung, Service und Klimasysteme» und «Operative Verbesserungen». Die Umsetzung verlief im ersten Halbjahr 2025 wie geplant. Die vorausschauenden Marktindikatoren entwickeln sich positiv; die steigende Anzahl der Baubewilligungen und das aktuelle Zinsumfeld lassen eine Erholung erwarten. Meier Tobler sieht sich gut positioniert, um von einem Marktwachstum zu profitieren, verzichtet aufgrund der geopolitischen Unsicherheiten jedoch weiterhin auf eine finanzielle Prognose. Weitere Informationen zum Aktienrückkaufprogramm zum Festpreis folgen im Verlauf des dritten Quartals 2025. Weitere Auskünfte:

Meier Tobler, Martina Högger, Leiterin Unternehmenskommunikation

+41 44 806 44 50, martina.hoegger@meiertobler.ch , meiertobler.ch/de/investoren Termine 17. September 2025 Investora, Dübendorf 31. Dezember 2025 Abschluss des Geschäftsjahres 2025 26. Februar 2026 Veröffentlichung Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025,

Medien- und Finanzanalystenkonferenz zum Jahresabschluss 2025 7. April 2026 Generalversammlung

Über Meier Tobler

Der Grundstein für das Unternehmen Meier Tobler wurde 1937 gelegt. Der Hauptsitz des Schweizer Haustechnikspezialisten liegt in Schwerzenbach im Kanton Zürich. Die Aktien von Meier Tobler werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange (Symbol: MTG) gehandelt. Meier Tobler beschäftigt rund 1'300 Mitarbeitende in allen Sprachregionen der Schweiz. Meier Tobler ist spezialisiert auf die Bereiche Handel, Wärmeerzeugung, Klimasysteme und Service. Im Handelsgeschäft versorgt Meier Tobler seine B2B-Partner mit Komponenten und Installationsmaterial für Heizen, Lüften, Klimatisieren und Sanitär. Die Bereiche Wärmeerzeugung und Klimasysteme planen und liefern den Installationspartnern energieeffiziente Lösungen für Gebäude aller Art. Im Bereich Service bietet Meier Tobler rund um die Uhr und schweizweit Servicedienstleistungen für alle gelieferten Anlagen im Wohn- und Gewerbebau und über den gesamten Lebenszyklus. Diese Ad hoc-Mitteilung sowie der Halbjahresbericht 2025 stehen Ihnen auf meiertobler.ch/de/investoren zur Verfügung.

