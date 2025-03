Es läuft derzeit einfach rund bei Heidelberg Materials, was sich derzeit auch unschwer am Kursverlauf des Baustoffherstellers ablesen lässt. So hat sich der DAX-Titel innerhalb eines Jahres um mehr als 100 Prozent verteuert. Und angesichts der zuvor enorm günstigen Bewertung sowie der soliden Geschäftsentwicklung ist das auch durchaus gerechtfertigt. Das Unternehmen will nun die Dividende erneut anheben. Demnach wollen im Rahmen der Hauptversammlung am 15. Mai der Vorstand und der Aufsichtsrat vorschlagen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...