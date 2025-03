EQS-News: mVISE AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

mVISE AG veröffentlicht Zahlen für 2024



25.03.2025 / 07:46 CET/CEST

mVISE AG veröffentlicht Zahlen für 2024 EBITDA 2024 um 3% auf 1,126 Mio. EUR angestiegen

EBITDA-Marge um 55% auf 12,1% gesteigert

mVISE Restrukturierung trägt deutliche Früchte Düsseldorf, 25.03.2025 - Der Aufsichtsrat der mVISE AG (Frankfurter Wertpapierbörse, Segment Scale, ISIN: DE0006204589) hat in seiner gestrigen Sitzung den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der mVISE AG gebilligt, nachdem der Konzernabschluss vom Abschlussprüfer geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden war. Im Geschäftsjahr 2024 ging der Umsatz der mVISE AG auf 9,3 Mio. EUR erwartungsgemäß deutlich zurück (-33%). Die Umsatzreduktion ist einerseits auf die bis Ende des Q3/2024 durchgeführte Restrukturierung der Gesellschaft und andererseits auf die gesamtwirtschaftlich rezessive Lage des deutschen Marktes zurückzuführen. Die im Jahr 2023 bereits eingeleitete Umstellung des Geschäftsmodells, zu der auch die Trennung von margenfreien und margenschwachen Projekten in Zusammenhang mit den entsprechenden Personalmaßnahmen gehörte, trägt deutlich erkennbar Früchte: Das EBITDA lag im Geschäftsjahr bei 1,126 Mio. EUR nach 1,095 Mio. EUR und damit trotz reduzierter Umsätze leicht über dem Vorjahr. Die EBITDA-Marge lag mit 12,1% nicht nur ca. +55% über der des Vorjahres (7,8%), sondern auch deutlich über der EBITDA-Marge der Wettbewerber. Das EBITDA konnte auch strukturell erheblich und zukunftsweisend verbessert werden. So liegt der Anteil der wiederkehrenden Erträge bei 42% (Vorjahr 23 %). In der Langfristbetrachtung der EBITDA-Marge von 12 % (Vorjahr 8%, 2022 0%, 2021 3%, 2020 2%), spricht eine Steigerung gegenüber den Jahren vor 2023 von ca. 400% eine deutliche Sprache. Der für das Geschäftsjahr 2025 erwartete EBITDA von mindestens 1,3 Mio. EUR (ohne anorganisches Wachstum) liegt mit einer Steigerung von 15% ebenfalls deutlich über dem Markt. Der Geschäftsbericht 2024 steht ab sofort im Bereich Finanzen unter https://mvise-group.de auf der Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung. Im Vorwort des Vorstands kann dem Geschäftsbericht 2024 auch eine ausführlichere Bewertung der Ergebnisse des Geschäftsjahres entnommen werden.

Kontakt:

Ralf Thomas

CEO

mVISE AG

Stadttor 1

40219 Düsseldorf

Telefon: +49 (211) 78 17 80 - 0

Telefax: +49 (211) 78 17 80 - 78

E-Mail: ir@mvise-group.de



