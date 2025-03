USD/TRY gewinnt an Fahrt und nähert sich 37,95 in der frühen europäischen Sitzung am Dienstag. - Die politische Krise in der Türkei belastet weiterhin die TRY. - Interventionen der CBRT könnten der Türkischen Lira helfen, eine Abwertung zu verhindern. - Das USD/TRY-Paar gewinnt während der frühen europäischen Sitzung am Dienstag an Stärke und ...

