DJ Jenoptik erhöht Dividende - Ausblick vorsichtig

DOW JONES--Jenoptik erhöht die Dividende nach einem guten Gesamtjahr 2024 auf 0,38 Euro je Aktie von 0,35 Euro je Aktie im Vorjahr. Damit würde sich die Ausschüttungssumme um 8,6 Prozent auf 21,8 Millionen Euro erhöhen, heißt es in der Mitteilung. Im vergangenen Jahr hat Jenoptik, wie bereits seit Mitte Februar bekannt, den Umsatz um 5 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro gesteigert. Das EBITDA stieg mit 6 Prozent auf 222 Millionen Euro etwas stärker, die entsprechende Marge betrug 19,9 (19,7) Prozent. Nach Steuern verdiente das Unternehmen mit 94,2 Millionen Euro gut 28 Prozent mehr als im Vorjahr.

Im neuen Jahr rechnet Jenoptik mit einem Umsatz in etwa auf dem Niveau des Vorjahres, die Bandbreite liege bei 5 Prozent unter bis 5 Prozent über dem Wert aus 2024. Die EBITDA-Marge erwartet das Unternehmen aus Jena zwischen 18,0 und 21,0 Prozent. Der Start in 2025 sei verhalten, so Jenoptik im Geschäftsbericht. Für das zweite Halbjahr sei aber mit einem Aufschwung zu rechnen, vor allem in der Halbleiterausrüstungsbranche.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2025 02:39 ET (06:39 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.