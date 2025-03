Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Baloise in der Schweiz baut Insurbanking im Geschäftsjahr 2024 erfolgreich aus



Basel, 25. März 2025. Baloise blickt in der Schweiz auf ein gutes Geschäftsjahr 2024 zurück. Die vor Kurzem vorgestellte Refokussierungsstrategie ist erfolgreich angelaufen und es wurden operative Erfolge erzielt. Der Schaden-Kosten-Satz ist dank eines besseren Schadenumfelds um 6.7 Prozentpunkte gesunken. Diese Reduktion beinhaltet zudem eine Verbesserung der Kostenquote. Das Ergebnis vor Finanzierungskosten und Steuern (EBIT) konnte auch dank höherer Beiträge aus dem Nichtlebengeschäft auf CHF 358.5 Mio. mehr als verdoppelt werden. Die Barmittelgenerierung im Versicherungsgeschäft betrug starke CHF 318 Mio. Zusätzlich erzielten wir ein Wachstum von 1.1% im Nichtlebengeschäft, insbesondere in den Bereichen Sach- und Haftpflichtversicherung. Das Bankgeschäft von Baloise erreichte dank anhaltender Fokussierung auf den schweizweit einzigartigen Insurbanking-Ansatz ein Leistungsvolumen von erstmals über CHF 1 Mrd. in einem einzelnen Geschäftsjahr und eine erneut hohe Reinvestitionsquote von rund 30%. Jahresabschluss 2024 von Baloise in der Schweiz Versicherung* «Obwohl wir insbesondere im ersten Halbjahr 2024 hohe Schadenaufkommen aufgrund von Unwetter zu bewältigen hatten, ist es uns gelungen, die Qualität unseres Nichtlebenportfolios, insbesondere in den Branchen Motorfahrzeug, Sach sowie Unfall- und Krankenversicherungen, deutlich zu verbessern und die Kosten zu senken. Dies bei gleichzeitigem Wachstum im attraktiven Nichtlebengeschäft. In der Branche Haftpflicht konnten wir unser gutes Niveau beibehalten. Auch unser in der Schweiz einzigartiges Geschäftsmodell, bestehend aus kombinierten Versicherungs- und Bankdienstleistungen, konnte weiter ausgebaut werden. Hier zeigen wir ein starkes Wachstum des Leistungsvolumen bei der Bank, zu dem der kombinierte Beratungsansatz unserer Vertriebsorganisation massgeblich beigetragen hat. Somit sind wir gut in die Umsetzung unserer Refokussierungsstrategie gestartet.» so Clemens Markstein, CEO von Baloise in der Schweiz. Der Schaden-Kosten-Satz sinkt im Vergleich zur Vorjahresperiode auch aufgrund von Preis- und Deckungsanpassungen um erfreuliche 6.7 Prozentpunkte auf 92.5%. Das Schadenumfeld hat sich im Vergleich zum Vorjahr zwar verbessert, doch überdurchschnittlich hohe Grossschäden, insbesondere im Zusammenhang mit dem Unwetterereignis Ende Juni, belasten die Profitabilität dieses Geschäfts. Die Kostenquote verbessert sich auf 23.0% (2023: 23.5%).



verzeichnete mit CHF 1'485.6 Mio. eine solide Steigerung von 1.1% gegenüber dem Vorjahr. Das Lebengeschäft verbesserte seinen Ergebnisbeitrag an das Gesamtergebnis trotz rückläufigem Prämienvolumen der Einmalprämien im Einzelleben und insbesondere im traditionellen Kollektivlebengeschäft. Hier spiegelt der Rückgang der Prämien von 10.5% den Markttrend hin zu teilautonomen Lösungen wider. Die Perspectiva Sammelstiftung setzte ihr Wachstum auch 2024 ungebremst fort. Dank der hohen Nachfrage nach teilautonomen Vorsorgelösungen stieg die Zahl der angeschlossenen Firmen auf 5'186 (2023: 4'903) mit rund 22'750 Versicherten, während das verwaltete Vermögen um 20% auf CHF 1.9 Mrd. (2023: CHF 1.6 Mrd.) zunahm. Die Anlageperformance der Stiftung belief sich auf 9.2%. Bank** «Unser starkes Jahresergebnis ist das solide Fundament, auf dem wir unsere Geschäftstätigkeit in den kommenden Jahren fortführen. Unser Fokus liegt darauf, die definierten Ziele zu erreichen, unsere Effizienz weiter zu steigern und damit das Verhältnis aus Erträgen und Kosten massgeblich zu verbessern. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Refokussierungsstrategie den richtigen Kurs eingeschlagen haben, um diese anspruchsvolle Aufgabe zu erfüllen», so Thomas Schöb, der seit dem 1. Januar 2025 die Rolle des CEO bei der Baloise Bank AG übernommen hat. Gesteigerter Jahresgewinn

Die Baloise Bank AG steigert ihren Jahresgewinn trotz rückläufigem Zinserfolg auf CHF 33.4 Mio. (2023: CHF 31.2 Mio.). Dies entspricht einem Plus von 7.1% gegenüber dem Vorjahr.



Mit CHF 1'022.0 Mio. (2023: CHF 486.0 Mio.) erreichte die Bank in einem Geschäftsjahr erstmals über CHF 1 Mrd. an Leistungsvolumen. Das Leistungsvolumen umfasst das Nettowachstum der Kreditaktiven, insbesondere Hypotheken, das Nettowachstum der Kundengelder sowie den Neugeldzufluss in den Vermögensverwaltungsmandaten bereinigt um Performanceeinflüsse.



Dank des kombinierten Geschäftsmodells konnte Baloise die Reinvestitionsquote aus auslaufenden Lebensversicherungsverträgen bei rund 30% halten und sich damit im Vergleich zum Wettbewerb gut positionieren. Dies zeigt, dass wir mit unserem Insurbanking-Modell einen spürbaren Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden erzeugen. Zusammenfassung des Geschäftsverlaufs Markt Schweiz Geschäftsverlauf Baloise in der Schweiz Kennzahlen in Mio. CHF 2024 2023 +/-% Geschäftsvolumen Baloise Schweiz* 3'785.4 4'025.7 -6.0 Davon Leben 2'249.4 2'513.4 -10.5 Davon Nichtleben 1'485.6 1'468.7 +1.1 Gewinn vor Finanzierungskosten und Steuern Baloise Schweiz* 358.5 166.2 +115.7 Schaden-Kosten-Satz Baloise in der Schweiz* 92.5% 99.2% -6.7 Pkt. Bilanzsumme Baloise Bank AG** 9'333.3 8'731.7 +6.9 Reingewinn Baloise Bank AG** 33.4 31.2 +7.1 Leistungsvolumen Baloise Bank AG** 1'022.0 486.0 +110.3

* alle Zahlen gemäss IFRS- Rechnungslegung.

** alle Zahlen gemäss lokalrechtlicher Rechnungslegung. Ambitionen 2025 und Highlights aus dem Geschäftsjahr 2024 Erfolgreicher Start der Refokussierungsstrategie Die Refokussierungsstrategie ist erfolgreich angelaufen. Bis 2027 wollen wir einen Schaden-Kosten-Satz von unter 90% erreichen, um unsere Profitabilität weiter zu verbessern. Von dem gruppenweit geplanten Abbau von 250 Stellen entfallen etwa die Hälfte auf die Schweiz. Erste Massnahmen diesbezüglich wurden bereits umgesetzt. Die bisherigen Fortschritte bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die Basis für die erfolgreiche Strategieumsetzung gelegt haben. Dies bedeutet auch, dass wir mit hohem Engagement am Ziel arbeiten, das Aufwand-Ertrags-Verhältnis (Cost-Income-Ratio) des Bankgeschäfts von heute 63.6% auf unter 55% bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2027 zu reduzieren. Neuaufstellung der Geschäftsleitung von Baloise in der Schweiz Mit der im 2024 kommunizierten Ernennung von Thomas Schöb zum CEO des Bankgeschäfts von Baloise per Januar 2025 werden neue Impulse in der strategischen Führung sichergestellt. Zudem übernimmt Andrea Kleiner ab dem 1. April 2025 die Leitung des Bereichs Unternehmenskunden und wird neues Mitglied der Geschäftsleitung von Baloise in der Schweiz. Doppelte Prämierung für Baloise 2024 hat Baloise eine neue E-Banking-Plattform eingeführt, die vergangenen Dezember an den Best of Swiss Software Awards mit dem ersten Platz in der Kategorie «Core Business Integration» ausgezeichnet wurde. Zudem gewinnt Baloise im November 2024 beim Swiss Insurance Innovation Award den 2. Preis mit der innovativen Marketingkampagne GrandTheftInsurance. Auf einem der grössten Schweizer Rollenspiel Server eröffnete Baloise eine virtuelle Filiale in einer fiktiven Stadt, die aus einer weltweit ausgerollten Spielereihe bekannt ist. Zwei engagierte Generalagenten führten dort einen Monat lang Bankgeschäfte und Versicherungsabschlüsse durch, während die Öffentlichkeit ihre Abenteuer live auf Social Media mitverfolgen konnte. Kontakt Baloise

