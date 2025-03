ZÜRICH (dpa-AFX) - Das Nordamerikageschäft von Holcim, Amrize, ist weiterhin auf Kurs für den geplanten Börsengang in den USA. Darüber hinaus gibt das Unternehmen erste Mittelfristziele aus und hat sich auch die nötige Finanzierung für die Abspaltung gesichert. Zudem steht das Management-Team fest.

So sei weiterhin die US-Notierung bis Ende des ersten Halbjahres geplant, teilte Holcim am Dienstag anlässlich des Amrize-Investorentages in New York mit. Dafür habe das Unternehmen die nötige Finanzierung abgeschlossen. So habe sich Amrize einen Überbrückungskredit in Höhe von 5,1 Milliarden US-Dollar sowie eine Kreditlinie von 2,0 Milliarden gesichert.

Zudem gibt Amrize erste konkrete mittelfristige Wachstumsziele aus. Von 2025 bis 2028 soll ein jährliches Umsatzwachstum von 5 bis 8 Prozent erreicht werden. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll um jährlich 8 bis 11 Prozent wachsen. Der kumulierte Free Cashflow soll bei über 8 Milliarden Dollar liegen.

Und Amrize will nicht nur organisch, sondern auch über Zukäufe wachsen. In den Zielen sind daher mögliche Ergänzungs-, aber keine "transformativen" Übernahmen enthalten. Zudem werde eine Dividende angestrebt und auch Aktienrückkäufe seien möglich.

2024 erwirtschaftete Amrize einen Umsatz von 11,7 Milliarden US-Dollar, ein operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) von 3,2 Milliarden Dollar und damit eine entsprechende operative Marge von 27 Prozent.

Bislang hatte Amrize nur Ziele bis 2030 ausgegeben, mit mehr als 20 Milliarden US-Dollar Umsatz und über 5 Milliarden Betriebsgewinn mit branchenführenden Margen.

Neues Management-Team steht



Auch das neue Management-Team ist nun vollständig. Neben Jan Jenisch, der wie bereits bekannt Unternehmenschef wird und auch das Präsidium im Verwaltungsrat von Amrize übernimmt, wird Ian Johnston neuer Finanzchef. Johnston ist bereits Finanzchef bei Holcim Nordamerika. Die beiden Geschäftsbereiche Building Materials und Building Envelope werden Jaime Hill und Jake Gosa führen. Insgesamt besteht die neue Geschäftsleitung aus zehn Personen.

Holcim hatte vor einem Jahr angekündigt, das Nordamerika-Geschäft abzutrennen und als vollständig unabhängiges Unternehmen in den USA an die Börse zu bringen. Hintergrund sind die billionenschweren Investitionsprogramme der US-Regierung: "Sie werden in den nächsten acht bis zehn Jahren zu nie dagewesenen Ausgaben für die Bauindustrie führen", hatte Holcim-Präsident Jan Jenisch damals gesagt. Die Aufspaltung sei nötig, um das Potenzial gänzlich auszuschöpfen und voll durchzustarten./dm/ra/AWP/mne