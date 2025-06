Zug - Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim hat die Geschäftstätigkeiten der kanadischen Langley Concrete Group Inc. übernommen. Dabei handelt es sich um einen führenden Anbieter von Fertigteil-Lösungen mit Sitz in der kanadischen Provinz British Columbia. Dieser strategische Schritt markiere für Holcim den Eintritt in den Markt für Fertigbeton in der Provinz, erweitere seine nationalen Kapazitäten und stärke damit seine Präsenz im schnell wachsenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...