Das sollten Sie am Dienstag, den 25. März, im Blick behalten: Nach einem ruhigen Wochenstart gewann der US-Dollar (USD) am Montag in der amerikanischen Sitzung an Stärke, und der USD-Index schloss den vierten Tag in Folge im positiven Bereich. Der USD-Index hält sich am frühen Dienstag komfortabel über 104,00, während der Fokus der Märkte auf den Daten ...

