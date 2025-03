Basel - Die MCH Group ist nach sieben Verlustjahren in Folge 2024 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Derweil verlässt CEO Florian Faber das Messe- und Marketingunternehmen nach drei Jahren per Ende März 2025. Das Unternehmen erzielte Fortschritte bei der Sanierung und konnte das Geschäft steigern. Der Gesamtumsatz stieg um 11 Prozent auf 435,7 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Alle drei Geschäftsbereiche - Art Basel, Exhibitions ...

