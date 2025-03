Künstliche Intelligenz und soziale Plattformen nehmen in einer Geschwindigkeit an Bedeutung und Einfluss auf unser Leben und die öffentliche Meinung zu, die einem den Atem stocken lässt. Bei Texten und Recherchen unterstützen uns KI-Assistenten, Algorithmen entscheiden, was uns im Internet vorgeschlagen wird und welche Werbungen uns basierend auf sensiblen persönlichen Daten ausgespielt werden, soziale Plattformen fungieren zunehmend als Informationsmedium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...