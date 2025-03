Der österreichische Anlagenbauer verzeichnet beachtliche Zuwächse mit über 20% Plus seit Jahresbeginn und steht vor wichtigen Unternehmensterminen Ende März.

Der österreichische Technologiekonzern Andritz verzeichnet aktuell eine erfreuliche Marktentwicklung. Die Aktie notiert bei 59,60 Euro und konnte allein heute einen Zuwachs von 1,10 Prozent verbuchen. Besonders bemerkenswert ist die Performance seit Jahresbeginn mit einem Plus von 20,21 Prozent. Im 30-Tage-Vergleich legte der Wert um 5,58 Prozent zu und bewegt sich damit deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt.

In den kommenden Tagen stehen für Andritz mehrere bedeutende Ereignisse an. Am 27. März 2025 findet die Jahreshauptversammlung im Grazer Congress statt, bei der die Geschäftsentwicklung und zukünftige Strategien des Unternehmens präsentiert werden. Kurz darauf, am 31. März 2025, erfolgt das Détachement der Schlussdividende. Anfang April wird Andritz zudem an der Oddo RBI Conference teilnehmen, was für Investoren von besonderem Interesse sein dürfte.

Finanzielle Kennzahlen unterstreichen stabile Position

Mit einer Marktkapitalisierung von 6,2 Milliarden Euro zählt Andritz zu den substanzstarken Unternehmen seiner Branche. Das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 liegt bei 11,45, während der Cash-Flow pro Aktie 6,12 Euro beträgt. Der aktuelle Kurs liegt 7,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 64,75 Euro, das im September 2024 erreicht wurde, aber gleichzeitig 24,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief vom Dezember 2024.

Die langfristige Performance des Unternehmens zeigt sich in der Zehnjahresbetrachtung: Eine Investition von 10.000 Euro in Andritz-Aktien hätte nach einem Jahrzehnt einen Wert von etwa 10.147 Euro erreicht, was einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 1,47 Prozent entspricht. Dies deutet auf einen eher konservativen Wachstumspfad hin, der jedoch in jüngerer Zeit durch die dynamische Kursentwicklung der letzten Monate an Schwung gewonnen hat.

Technische Indikatoren signalisieren Stärke

Aus technischer Perspektive präsentiert sich Andritz momentan in einer robusten Position. Der RSI-Wert von 66,2 nähert sich zwar dem überkauften Bereich, deutet aber noch immer auf ein positives Momentum hin. Das Überschreiten sowohl des 50-Tage-Durchschnitts als auch des 200-Tage-Durchschnitts um jeweils mehr als 5,6 Prozent unterstützt diese Einschätzung. Die annualisierte 30-Tage-Volatilität von 29,90 Prozent weist jedoch auf gewisse Kursschwankungen hin, die Anleger im Blick behalten sollten.

Während die Aktie auf 7-Tage-Sicht einen leichten Rückgang von 1,73 Prozent verzeichnet, überwiegt insgesamt das positive Bild. Der österreichische Technologiekonzern hat sich vom Dezember-Tief deutlich erholt und zeigt nun eine starke Performance im Vorfeld der anstehenden Unternehmenstermine.

